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Пилки для лобзика Bosch 2.607.019.459 (U-хвостовик, 8 шт.)
4.5
4
Найти аналог
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Bosch 2.607.019.459 (U-хвостовик, 8 шт.)
    Арт. 9009186
    4.5
    4
    Пилки для лобзика Bosch 2.607.019.459 (U-хвостовик, 8 шт.)

      Пилки для лобзика Bosch 2.607.019.459 (U-хвостовик, 8 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9009186
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип пилки
      		для дерева, для металла, для пластика
      Количество, шт
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальный набор пилок BOSCH 2.607.019.459 предназначен для лобзиков. С его помощью можно осуществлять работу по дереву, металлу и пластику.

        Преимущества

        • Набор пилок Bosch изготовлен из высокоуглеродистой стали
        • Благодаря специальной обработке пилки не подвергаются коррозии