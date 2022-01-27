Пилки для лобзика Bosch 2.607.019.459 (U-хвостовик, 8 шт.)
Арт. 9009186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева, для металла, для пластика
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Количество, шт
|8
- Универсальный набор пилок BOSCH 2.607.019.459 предназначен для лобзиков. С его помощью можно осуществлять работу по дереву, металлу и пластику.
Преимущества
- Набор пилок Bosch изготовлен из высокоуглеродистой стали
- Благодаря специальной обработке пилки не подвергаются коррозии