Пилки для лобзика Bosch 2.607.019.459 (U-хвостовик, 8 шт.)

Преимущества

Набор пилок Bosch изготовлен из высокоуглеродистой стали

Благодаря специальной обработке пилки не подвергаются коррозии

Универсальный набор пилок BOSCH 2.607.019.459 предназначен для лобзиков. С его помощью можно осуществлять работу по дереву, металлу и пластику.