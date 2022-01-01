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Пилки для лобзика ЭНКОР 19197 z 18 (5шт.)
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Пилки для лобзиков
Пилки для лобзика ЭНКОР 19197 z 18 (5шт.)
Пилки для лобзиков
Пилки для лобзика ЭНКОР 19197 z 18 (5шт.)
Арт. 9009182
Пилки для лобзика ЭНКОР 19197 z 18 (5шт.)
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Нет в наличии
Арт. 9009182
Характеристики
Производитель
Количество, шт
5
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Пилка Энкор 19197 применяется с электрическими лобзиками Корвет 87 и 88. Предназначена для обработки деревянных заготовок.
Преимущества
Надежность
Длительный срок службы
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы