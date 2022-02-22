Пилка для лобзика Makita А-85721 B-21

Преимущества

Пилки произведены из инструментальной высококачественной стали, что способствует длительному периоду применения и высокой прочности

На поверхность пилок нанесено специальное покрытие, которое предотвращает инструмент от всевозможных химических воздействий, таких как коррозия

Полотна обладают повышенными режущими свойствами

Пилки обладают сверхострыми зубьями, которые обеспечивают легкую проходимость через заготовку, обеспечивая такое же качество реза, как и после шлифовки

Сверхострую режущую кромку образуют закаленные зубья

Пилки обладают повышенным рабочим ресурсом и высокой износостойкостью

Пилка MAKITA A-85721 предназначена для совместного применения с лобзиками при выполнении обработки деревянных поверхностей.