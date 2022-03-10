Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)
Арт. Х1509106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Тип пилки
|для дерева, для пластика
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Рабочая длина, мм
|101
- Пилка для лобзика Makita A-86290 для электролобзика. Данные пилки подходят для толстых материалов - дерево/фанера (5-90 мм), пластик (5-90 мм).
Преимущества
- Пилка из высоко углеродистой стали, с заточенными и шлифовальными зубьями
- Для быстрой и точной распиловки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов