Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)

Преимущества

Пилка из высоко углеродистой стали, с заточенными и шлифовальными зубьями

Для быстрой и точной распиловки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов

Пилка для лобзика Makita A-86290 для электролобзика. Данные пилки подходят для толстых материалов - дерево/фанера (5-90 мм), пластик (5-90 мм).