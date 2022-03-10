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Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)
5.0
2
140 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)
    Арт. Х1509106
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)
    Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)
      Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)
      Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)

      Пилки для лобзика Makita A-86290 (L-1)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1509106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Тип пилки
      		для дерева, для пластика
      Рабочая длина, мм
      		101
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилка для лобзика Makita A-86290 для электролобзика. Данные пилки подходят для толстых материалов - дерево/фанера (5-90 мм), пластик (5-90 мм).

        Преимущества

        • Пилка из высоко углеродистой стали, с заточенными и шлифовальными зубьями
        • Для быстрой и точной распиловки древесины, железа, цветных металлов и синтетических материалов