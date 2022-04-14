Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)

Преимущества

Пилки для лобзика Практика T101AO 034-427 производят из высокоуглеродистой стали, благодаря чему срок их службы значительно увеличивается

Чистые и криволинейные пропилы осуществляются за счет шлифованных неразведенных зубьев

Также пилки защищены от коррозии, поэтому ими можно работать в условиях повышенной влажности

Пилки для лобзика Практика T101AO 034-427 подходят для установки в электрические лобзики. Такими полотнами пользуются для осуществления криволинейных пропилов в ламинате.