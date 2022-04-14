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Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
5.0
1
130 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009161
    5.0
    1
    Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)

      130 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009161
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева, для ламината
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      130 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика T101AO 034-427 подходят для установки в электрические лобзики. Такими полотнами пользуются для осуществления криволинейных пропилов в ламинате.

        Преимущества

        • Пилки для лобзика Практика T101AO 034-427 производят из высокоуглеродистой стали, благодаря чему срок их службы значительно увеличивается
        • Чистые и криволинейные пропилы осуществляются за счет шлифованных неразведенных зубьев
        • Также пилки защищены от коррозии, поэтому ими можно работать в условиях повышенной влажности