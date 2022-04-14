Пилки для лобзика по ламинату Практика T101AO 034-427 (76x50 мм, HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева, для ламината
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Практика T101AO 034-427 подходят для установки в электрические лобзики. Такими полотнами пользуются для осуществления криволинейных пропилов в ламинате.
Преимущества
- Пилки для лобзика Практика T101AO 034-427 производят из высокоуглеродистой стали, благодаря чему срок их службы значительно увеличивается
- Чистые и криволинейные пропилы осуществляются за счет шлифованных неразведенных зубьев
- Также пилки защищены от коррозии, поэтому ими можно работать в условиях повышенной влажности