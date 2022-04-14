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Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
5.0
2
115 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009163
    5.0
    2
    Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

      115 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009163
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      115 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика 034-434 производятся из быстрорежущей стали, устойчивой к быстрому износу и деформированию. Это способствует длительному сроку службы даже при активной эксплуатации. Т-образный хвостовик позволяет крепить данную насадку к любым моделям инструментов.

        Преимущества

        • В наборе Практика 034-434 представлено две пилки для работы по древесине любого типа
        • Изделия общей длиной по 10 см обладают рабочей областью по 7.5 см