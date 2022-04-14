Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009163
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для ламината
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Практика 034-434 производятся из быстрорежущей стали, устойчивой к быстрому износу и деформированию. Это способствует длительному сроку службы даже при активной эксплуатации. Т-образный хвостовик позволяет крепить данную насадку к любым моделям инструментов.
Преимущества
- В наборе Практика 034-434 представлено две пилки для работы по древесине любого типа
- Изделия общей длиной по 10 см обладают рабочей областью по 7.5 см