Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101B 034-434 (100x75 мм, HCS, 2 шт.)

Преимущества

В наборе Практика 034-434 представлено две пилки для работы по древесине любого типа

Изделия общей длиной по 10 см обладают рабочей областью по 7.5 см

Пилки для лобзика Практика 034-434 производятся из быстрорежущей стали, устойчивой к быстрому износу и деформированию. Это способствует длительному сроку службы даже при активной эксплуатации. Т-образный хвостовик позволяет крепить данную насадку к любым моделям инструментов.