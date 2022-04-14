Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)
Арт. 77777X9009164
Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)
Арт. 77777X9009164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для ламината
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Практика T101BR 034-441 предназначены для распиливания изделий из древесины толщиной до 30 мм – фанеры, ДСП, ламината. Шлифованные зубья с обратным направлением пиления обеспечивают точное аккуратное распиливание без сколов и эффективный выброс опилок.
Преимущества
- Изготовленные из высокоуглеродистой стали HCS
- Пилки Практика T101BR 034-441 характеризуются надежностью и долговечностью