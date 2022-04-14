Пилки для лобзика по ламинату, дереву, ДСП Практика T101BR 034-441 (100x75 мм, HSC, 2 шт.)

Преимущества

Изготовленные из высокоуглеродистой стали HCS

Пилки Практика T101BR 034-441 характеризуются надежностью и долговечностью

Пилки для лобзика Практика T101BR 034-441 предназначены для распиливания изделий из древесины толщиной до 30 мм – фанеры, ДСП, ламината. Шлифованные зубья с обратным направлением пиления обеспечивают точное аккуратное распиливание без сколов и эффективный выброс опилок.