Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465

Преимущества

Приспособления Практика 034-465 отлично подходят для обработки древесины

Изделия при общей длине 10 см обладают рабочими габаритами 7.5 см

Конструкция зубьев с шагом 3 мм позволяет осуществлять грубый рез полотна

Пилки для лобзика Практика 034-465 поставляются в количестве двух предметов, аккуратно упакованных в блистер. Инструменты производятся из высококачественной стали, устойчивой к износу и образованию коррозии, а также отличающейся повышенной твердостью. Наличие T-образного хвостовика способствует совместимости со многими электроинструментами.