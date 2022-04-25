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Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
5.0
2
75 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
    Арт. 77777X9009166
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
    Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
    Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
      Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
      Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
      Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465

      Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465

      75 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009166
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      75 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика 034-465 поставляются в количестве двух предметов, аккуратно упакованных в блистер. Инструменты производятся из высококачественной стали, устойчивой к износу и образованию коррозии, а также отличающейся повышенной твердостью. Наличие T-образного хвостовика способствует совместимости со многими электроинструментами.

        Преимущества

        • Приспособления Практика 034-465 отлично подходят для обработки древесины
        • Изделия при общей длине 10 см обладают рабочими габаритами 7.5 см
        • Конструкция зубьев с шагом 3 мм позволяет осуществлять грубый рез полотна