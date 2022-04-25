Пилки для лобзика Практика T111C 100*75мм по дереву, HCS (2шт) 034-465
Арт. 77777X9009166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Практика 034-465 поставляются в количестве двух предметов, аккуратно упакованных в блистер. Инструменты производятся из высококачественной стали, устойчивой к износу и образованию коррозии, а также отличающейся повышенной твердостью. Наличие T-образного хвостовика способствует совместимости со многими электроинструментами.
Преимущества
- Приспособления Практика 034-465 отлично подходят для обработки древесины
- Изделия при общей длине 10 см обладают рабочими габаритами 7.5 см
- Конструкция зубьев с шагом 3 мм позволяет осуществлять грубый рез полотна