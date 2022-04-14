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Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
5.0
1
140 ₽
Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
    Арт. 77777X9009167
    5.0
    1
    Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X9009167
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для металла
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      140 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки для лобзика Практика T118A 034-472 позволяют осуществлять качественный распил тонких металлических изделий. Пилки подходят для работы с листовой сталью, трубами, профилями. Волнистое полотно с фрезеровальными зубьями, шаг которых составляет 1.2 мм, обеспечивает продуктивную работу по металлу.

        Преимущества

        • Изготовленные из быстрорежущей стали HSS
        • Практика T118A 034-472 характеризуются надежностью в использовании с электрическими лобзиками и длительным сроком службы