Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)

Преимущества

Изготовленные из быстрорежущей стали HSS

Практика T118A 034-472 характеризуются надежностью в использовании с электрическими лобзиками и длительным сроком службы

Пилки для лобзика Практика T118A 034-472 позволяют осуществлять качественный распил тонких металлических изделий. Пилки подходят для работы с листовой сталью, трубами, профилями. Волнистое полотно с фрезеровальными зубьями, шаг которых составляет 1.2 мм, обеспечивает продуктивную работу по металлу.