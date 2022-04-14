Пилки для лобзика по стали Практика T118A 034-472 (76x50 мм, HSS, 2 шт.)
Арт. 77777X9009167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для металла
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Практика T118A 034-472 позволяют осуществлять качественный распил тонких металлических изделий. Пилки подходят для работы с листовой сталью, трубами, профилями. Волнистое полотно с фрезеровальными зубьями, шаг которых составляет 1.2 мм, обеспечивает продуктивную работу по металлу.
Преимущества
- Изготовленные из быстрорежущей стали HSS
- Практика T118A 034-472 характеризуются надежностью в использовании с электрическими лобзиками и длительным сроком службы