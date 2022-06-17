Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013327
Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для ламината
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Рабочая длина, мм
|50
- Пилки для лобзика Т101АО Вихрь 73/10/5/3 используются с электролобзиками для выполнения чистого криволинейного пропила ламината, толщиной от 2 до 20 мм.
Преимущества
- Изделия производятся из высокоуглеродистой стали HCS
- Инструменты оснащены T-образным хвостовиком, способствующим совместимости с множеством электроинструментов