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Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Арт. О00000013327
    5.0
    2
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013327
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для ламината
      Рабочая длина, мм
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Т101АО Вихрь 73/10/5/3 используются с электролобзиками для выполнения чистого криволинейного пропила ламината, толщиной от 2 до 20 мм. 

        Преимущества

        • Изделия производятся из высокоуглеродистой стали HCS
        • Инструменты оснащены T-образным хвостовиком, способствующим совместимости с множеством электроинструментов