Пилки для лобзика по ламинату Вихрь Т101АО (чистый, криволинейный рез, 76x50 мм, 2 шт.)

Преимущества

Изделия производятся из высокоуглеродистой стали HCS

Инструменты оснащены T-образным хвостовиком, способствующим совместимости с множеством электроинструментов

Пилки для лобзика Т101АО Вихрь 73/10/5/3 используются с электролобзиками для выполнения чистого криволинейного пропила ламината, толщиной от 2 до 20 мм.