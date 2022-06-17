Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)

Преимущества

Они изготовлены из высокоуглеродистого сплава HCS

Острые зубья легко вгрызаются в структуру древесины, обеспечивается высокая производительность инструмента

Пилки для лобзика Вихрь T111C – необходимая оснастка для вашего инструмента. Они выступают в качестве расходного материала. Пилки изнашиваются при длительной эксплуатации, их приходится заменять время от времени. Пилки Вихрь T111C адаптированы для применения с лобзиками от различных производителей. При определении совместимости, необходимо учитывать тип хвостовика – EU. Подобный привод используется в большом количестве лобзиков, а процедура установки оснастки занимает несколько секунд. Предлагаемые пилки подойдут для обработки древесных материалов.