Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
Арт. О00000013444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|75
- Пилки для лобзика Вихрь T111C – необходимая оснастка для вашего инструмента. Они выступают в качестве расходного материала. Пилки изнашиваются при длительной эксплуатации, их приходится заменять время от времени. Пилки Вихрь T111C адаптированы для применения с лобзиками от различных производителей. При определении совместимости, необходимо учитывать тип хвостовика – EU. Подобный привод используется в большом количестве лобзиков, а процедура установки оснастки занимает несколько секунд. Предлагаемые пилки подойдут для обработки древесных материалов.
Преимущества
- Они изготовлены из высокоуглеродистого сплава HCS
- Острые зубья легко вгрызаются в структуру древесины, обеспечивается высокая производительность инструмента