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Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
    Арт. О00000013444
    5.0
    2
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
    Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)
      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)

      Пилки для лобзика Вихрь Т111C (по дереву, 100x75 мм, 2 шт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013444
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Вихрь T111C – необходимая оснастка для вашего инструмента. Они выступают в качестве расходного материала. Пилки изнашиваются при длительной эксплуатации, их приходится заменять время от времени. Пилки Вихрь T111C адаптированы для применения с лобзиками от различных производителей. При определении совместимости, необходимо учитывать тип хвостовика – EU. Подобный привод используется в большом количестве лобзиков, а процедура установки оснастки занимает несколько секунд. Предлагаемые пилки подойдут для обработки древесных материалов.

        Преимущества

        • Они изготовлены из высокоуглеродистого сплава HCS
        • Острые зубья легко вгрызаются в структуру древесины, обеспечивается высокая производительность инструмента