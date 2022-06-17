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Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
5.0
1
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
    Арт. О00000013405
    5.0
    1
    Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)

      Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013405
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пилки для лобзика Вихрь T144D 73/10/5/2 подходят тогда, когда необходимо выполнить максимально быстрый пропил в древесине. Полотна устанавливаются в электрические лобзики и используются при работе с материалами, толщина которых находится в пределах от 5 до 50 мм.

        Преимущества

        • Производятся из высокопрочной стали HCS, поэтому они устойчивы как к перепадам температуры, так и к высоким нагрузкам
        • Используя данные пилки, вы сможете работать не только с мягкими породами древесины, но и с твердыми