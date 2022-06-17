Пилки для лобзика Вихрь Т144D (по дереву, быстрый рез, 100x75 мм, 2 шт.)

Преимущества

Производятся из высокопрочной стали HCS, поэтому они устойчивы как к перепадам температуры, так и к высоким нагрузкам

Используя данные пилки, вы сможете работать не только с мягкими породами древесины, но и с твердыми

Пилки для лобзика Вихрь T144D 73/10/5/2 подходят тогда, когда необходимо выполнить максимально быстрый пропил в древесине. Полотна устанавливаются в электрические лобзики и используются при работе с материалами, толщина которых находится в пределах от 5 до 50 мм.