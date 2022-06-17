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Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
5.0
2
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Пилки для лобзиков
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
    Арт. О00000013279
    5.0
    2
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
    Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)

      Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013279
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип пилки
      		для дерева
      Рабочая длина, мм
      		90
      Все характеристики
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      Нет в наличии
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