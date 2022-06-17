Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013279
Пилки для лобзика по дереву Вихрь Т234Х (быстрый, чистый рез, прогрессирующий зуб, 116x90 мм, 2 шт.)
Арт. О00000013279
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип пилки
|для дерева
|
Рабочая длина, мм
|90
- Пилки для лобзика Т234Х Вихрь 73/10/5/1 используются с электролобзиками для выполнения чистого пропила различных пород дерева, толщиной от 5 до 65 мм.
Преимущества
- В комплекте 2 штуки
- Чистый рез