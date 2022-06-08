Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
Арт. X131715176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Пилки S644D из HCS инструментальной стали по дереву. Серия "Профи". Пилки для сабельной пилы предназначены для пиления мягкой и средней твердости древесины, ДСП, фанеры.
Преимущества
- Изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали
- Шлифованные, разведенные зубья обеспечивают точный, аккуратный рез поперек волокон и эффективный выброс опилок
- Шаг зубьев 4,3 мм