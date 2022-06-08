Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)

Преимущества

Изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали

Шлифованные, разведенные зубья обеспечивают точный, аккуратный рез поперек волокон и эффективный выброс опилок

Шаг зубьев 4,3 мм

Пилки S644D из HCS инструментальной стали по дереву. Серия "Профи". Пилки для сабельной пилы предназначены для пиления мягкой и средней твердости древесины, ДСП, фанеры.