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Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
5.0
2
235 ₽
Полотна для сабельных пил
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Арт. X131715176
    5.0
    2
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
    Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)
      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)

      Пилки для лезвийной пилы по дереву Практика 773-538 (4,3x150 мм, 2 шт.)

      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131715176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пилки S644D из HCS инструментальной стали по дереву. Серия "Профи". Пилки для сабельной пилы предназначены для пиления мягкой и средней твердости древесины, ДСП, фанеры.

        Преимущества

        • Изготовлены из высокоуглеродистой инструментальной стали
        • Шлифованные, разведенные зубья обеспечивают точный, аккуратный рез поперек волокон и эффективный выброс опилок
        • Шаг зубьев 4,3 мм