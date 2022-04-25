Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)

Преимущества

Тело полотна Практика 773-552 сделано из инструментальной стали, а зубья изготовлены из быстрорежущей стали

Благодаря волнистой форме полотна, содержащего фрезерованные зубья, расположенные под оптимальным углом, обеспечивается высокая скорость и производительность процесса пиления

Полотно для сабельных пил Практика 773-552 обладает высокой прочностью и гарантирует получение быстрого и эффективного результата при пилении тонкостенных профилей из металла, древесины, содержащей гвозди и прочие металлические изделия, пластика, фанеры и других материалов. Изготовлено полотно из BIM (биметалла), что обусловливает высокую износостойкость оснастки, поэтому вы сможете не сомневаться в получении отличного результата пиления.