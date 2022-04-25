Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
5.0
2
556 ₽
Полотна для сабельных пил
    Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
    Арт. X131715174
    5.0
    2
    Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
    Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
      Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)
      Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)

      Пилки для сабельной пилы Практика S1122VF BIM 773-552 (2 шт.)

      556 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131715174
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      556 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для сабельных пил Практика 773-552 обладает высокой прочностью и гарантирует получение быстрого и эффективного результата при пилении тонкостенных профилей из металла, древесины, содержащей гвозди и прочие металлические изделия, пластика, фанеры и других материалов. Изготовлено полотно из BIM (биметалла), что обусловливает высокую износостойкость оснастки, поэтому вы сможете не сомневаться в получении отличного результата пиления.

        Преимущества

        • Тело полотна Практика 773-552 сделано из инструментальной стали, а зубья изготовлены из быстрорежущей стали
        • Благодаря волнистой форме полотна, содержащего фрезерованные зубья, расположенные под оптимальным углом, обеспечивается высокая скорость и производительность процесса пиления