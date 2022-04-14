Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм

Преимущества

Погружное пильное полотно BIM Metal

Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью

Филигранные подгоночные работы в профилях из цветных металлов

Врезное пиление в гипсокартонных плитах

Узкая пильная кромка шириной 10 мм позволяет выполнять филигранные работы

Прочная система крепления снижает вибрацию и позволяет делать тончайшие резы

Биметаллическое полотно (тело HCS и зубья HSS) служит дольше за счет износостойкости и минимизации нагрева

Погружное пильное полотно BIM METAL Bosch 2608661641 предназначено для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Можно использовать для подрезания вровень с поверхностью стальной оснастки и металлических труб. Также можно вырезать отверстия в гипсокартонных материалах. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации.