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Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм
5.0
2
940 ₽
Насадки для МФИ
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм
    Арт. X13171555
    5.0
    2
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм

      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм

      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13171555
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      940 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Погружное пильное полотно BIM METAL Bosch 2608661641 предназначено для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Можно использовать для подрезания вровень с поверхностью стальной оснастки и металлических труб. Также можно вырезать отверстия в гипсокартонных материалах. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации. 

        Преимущества

        • Погружное пильное полотно BIM Metal
        • Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью
        • Филигранные подгоночные работы в профилях из цветных металлов
        • Врезное пиление в гипсокартонных плитах
        • Узкая пильная кромка шириной 10 мм позволяет выполнять филигранные работы
        • Прочная система крепления снижает вибрацию и позволяет делать тончайшие резы
        • Биметаллическое полотно (тело HCS и зубья HSS) служит дольше за счет износостойкости и минимизации нагрева