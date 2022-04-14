Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.641, 10x20 мм
Арт. X13171555
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
- Погружное пильное полотно BIM METAL Bosch 2608661641 предназначено для моделей Bosch GOP 10.8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10.8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (d 10 мм). Совместно с универсальным переходником (приобретается отдельно) возможно применение с другими стандартными Multi - Cutter. Можно использовать для подрезания вровень с поверхностью стальной оснастки и металлических труб. Также можно вырезать отверстия в гипсокартонных материалах. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации.
Преимущества
- Погружное пильное полотно BIM Metal
- Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью
- Филигранные подгоночные работы в профилях из цветных металлов
- Врезное пиление в гипсокартонных плитах
- Узкая пильная кромка шириной 10 мм позволяет выполнять филигранные работы
- Прочная система крепления снижает вибрацию и позволяет делать тончайшие резы
- Биметаллическое полотно (тело HCS и зубья HSS) служит дольше за счет износостойкости и минимизации нагрева