Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
Арт. X13171569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швейцария
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
- Погружное пильное полотно BIM Metal. Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью. Подрезание медных труб заподлицо с поверхностью. Врезное пиление в гипсокартонных плитах. Обрабатываемые материалы: камень, цветной металл. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации.