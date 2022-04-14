Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм

Погружное пильное полотно BIM Metal. Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью. Подрезание медных труб заподлицо с поверхностью. Врезное пиление в гипсокартонных плитах. Обрабатываемые материалы: камень, цветной металл. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации.