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Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
    Арт. X13171569
    5.0
    2
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
    Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм
      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм

      Пильное полотно для GOP Bosch BIM METAL 10.8 2.608.661.688, 32x30 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171569
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Швейцария
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Погружное пильное полотно BIM Metal. Подрезание гвоздей заподлицо с поверхностью. Подрезание медных труб заподлицо с поверхностью. Врезное пиление в гипсокартонных плитах. Обрабатываемые материалы: камень, цветной металл. На поверхность нанесено титан-нитридное покрытие, обеспечивающее долгий период эксплуатации. 