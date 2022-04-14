Пильное полотно Bosch TF 350 NHM, HCS 2.608.632.123 (2 шт.)

Преимущества

Набор из твердосплавных пильных полотен TF 350 NHM

Различные материалы, например пористый бетон

Для GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional

Полотно TF 350 NHM BOSCH 2.608.632.123 применяется совместно с пилами GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional и предназначено для работы по пористому бетону. Изготовлено оно из твердого сплава (HM). Длина полотна 408 мм.