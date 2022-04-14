Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пильное полотно Bosch TF 350 NHM, HCS 2.608.632.123 (2 шт.)
5.0
2
Найти аналог
Полотна для сабельных пил
    Пильное полотно Bosch TF 350 NHM, HCS 2.608.632.123 (2 шт.)
    Арт. X131715139
    5.0
    2
    Пильное полотно Bosch TF 350 NHM, HCS 2.608.632.123 (2 шт.)

      Пильное полотно Bosch TF 350 NHM, HCS 2.608.632.123 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131715139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно TF 350 NHM BOSCH 2.608.632.123 применяется совместно с пилами GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional и предназначено для работы по пористому бетону. Изготовлено оно из твердого сплава (HM). Длина полотна 408 мм.

        Преимущества

        • Набор из твердосплавных пильных полотен TF 350 NHM
        • Различные материалы, например пористый бетон
        • Для GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional