Пильное полотно Bosch TF 350 NHM, HCS 2.608.632.123 (2 шт.)
Арт. X131715139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|2
- Полотно TF 350 NHM BOSCH 2.608.632.123 применяется совместно с пилами GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional и предназначено для работы по пористому бетону. Изготовлено оно из твердого сплава (HM). Длина полотна 408 мм.
Преимущества
- Набор из твердосплавных пильных полотен TF 350 NHM
- Различные материалы, например пористый бетон
- Для GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional