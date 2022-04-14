Пильный диск по дереву Dremel 2.615.054.6JB (31.8 мм)

Прецизионный п ильный диск по дереву DREMEL 2.615.054.6JB для точных, чистых и прямых пропилов по древесине всех типов. Прекрасно подходит для ламината и деревянных напольных покрытий или для тонких древесных плит. Используется только с мини-пилой Dremel 670. Изготовлен из углеродистой стали, 48 смещенных зубьев гарантируют точные и быстрые пропилы до 6.35 мм.