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Пильный диск по дереву Dremel 2.615.054.6JB (31.8 мм)
5.0
2
825 ₽
1 140 ₽
Пильные диски по дереву
    Пильный диск по дереву Dremel 2.615.054.6JB (31.8 мм)
    Арт. X1319051736
    5.0
    2
    Пильный диск по дереву Dremel 2.615.054.6JB (31.8 мм)

      Пильный диск по дереву Dremel 2.615.054.6JB (31.8 мм)

      • -315 ₽
      825 ₽
      1 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051736
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		2
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      • -315 ₽
      825 ₽
      1 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прецизионный пильный диск по дереву DREMEL 2.615.054.6JB  для точных, чистых и прямых пропилов по древесине всех типов. Прекрасно подходит для ламината и деревянных напольных покрытий или для тонких древесных плит. Используется только с мини-пилой Dremel 670. Изготовлен из углеродистой стали, 48 смещенных зубьев гарантируют точные и быстрые пропилы до 6.35 мм.