Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)

Преимущества

Антимагнитные свойства

Прямая форма

Длина 12 см

Долговечность

Пинцет для электроники и точной механики ЗУБР предназначен для выполнения работ, где необходима высокая точность, например, в механике или электронике. Пинцет имеет прямую форму, его можно использовать при пайке или при работе в труднодоступных местах с микроэлементами.