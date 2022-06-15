Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)
Арт. X10191791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|120
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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- Пинцет для электроники и точной механики ЗУБР предназначен для выполнения работ, где необходима высокая точность, например, в механике или электронике. Пинцет имеет прямую форму, его можно использовать при пайке или при работе в труднодоступных местах с микроэлементами.
Преимущества
- Антимагнитные свойства
- Прямая форма
- Длина 12 см
- Долговечность