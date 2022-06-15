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Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)
5.0
1
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Пинцеты
    Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)
    Арт. X10191791
    5.0
    1
    Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)
    Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)
      Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)
      Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)

      Пинцет Зубр 22211-1-120 (120 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X10191791
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		120
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
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      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пинцет для электроники и точной механики ЗУБР предназначен для выполнения работ, где необходима высокая точность, например, в механике или электронике. Пинцет имеет прямую форму, его можно использовать при пайке или при работе в труднодоступных местах с микроэлементами.

        Преимущества

        • Антимагнитные свойства
        • Прямая форма
        • Длина 12 см
        • Долговечность