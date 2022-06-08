Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)

Преимущества

Антимагнитные свойства

Длина пинцета 110 мм

Надежный захват детали

Для самых тонких монтажных работ

Применяются для удержания микроэлементов при пайке

Изогнутый пинцет для электроники и точной механики 110 мм ЗУБР 22211-3-110 выполнен из нержавеющей стали, которая не подвержена коррозии, а также обладает антимагнитными свойствами и износостойкостью. Это говорит о том, что инструмент прослужит долго. Заостренные губки способствуют надежному удержанию микроэлементов. Пинцет применяется в самых тонких монтажных работах.