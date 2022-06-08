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Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
5.0
2
390 ₽
Пинцеты
    Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
    Арт. X10191680
    5.0
    2
    Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
    Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
    Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
      Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
      Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
      Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)

      Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10191680
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		110
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изогнутый пинцет для электроники и точной механики 110 мм ЗУБР 22211-3-110 выполнен из нержавеющей стали, которая не подвержена коррозии, а также обладает антимагнитными свойствами и износостойкостью. Это говорит о том, что инструмент прослужит долго. Заостренные губки способствуют надежному удержанию микроэлементов. Пинцет применяется в самых тонких монтажных работах.

        Преимущества

        • Антимагнитные свойства
        • Длина пинцета 110 мм
        • Надежный захват детали
        • Для самых тонких монтажных работ
        • Применяются для удержания микроэлементов при пайке