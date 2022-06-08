Пинцет для электроники и точной механики Зубр 22211-3-110 (110 мм)
Арт. X10191680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|110
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
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- Изогнутый пинцет для электроники и точной механики 110 мм ЗУБР 22211-3-110 выполнен из нержавеющей стали, которая не подвержена коррозии, а также обладает антимагнитными свойствами и износостойкостью. Это говорит о том, что инструмент прослужит долго. Заостренные губки способствуют надежному удержанию микроэлементов. Пинцет применяется в самых тонких монтажных работах.
Преимущества
- Антимагнитные свойства
- Длина пинцета 110 мм
- Надежный захват детали
- Для самых тонких монтажных работ
- Применяются для удержания микроэлементов при пайке