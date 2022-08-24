Преимущества

Визуальный контроль. ЖК-дисплей с подсветкой - для визуального контроля за результатами измерений

Кнопочная панель. Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой устройства

Комфортное пользование. Рукоятка с мягкими накладками - для комфортного пользования инфракрасным пирометром

Высокое оптическое разрешение - для измерения температуры на маленьких участках с больших расстояний

Высокое расширение: до 1000 °С - 0,1 °С ; свыше 1000 °С - 1 °С

Включать и выключать подсветку дисплея, лазерный целеуказатель можно по собственному усмотрению

Прибор оснащен следующими функциями: определение места перегрева, фиксация максимального/минимального значения, усреднение измеренных температур, определение разницы между полученными значениями

Для передачи данных пирометр подключается к ПК через USB

Возможно подключение контактного датчика (термопары) - проверка показаний пирометра и вывод значения коэффициента теплового излучения неизвестного материала

Встроенная память - для хранения полученных результатов

Пирометр можно установить на мини штатив

Две лазерных точки указывают "пятно", температура которого измеряется в данный момент

Индикатор заряда информирует о необходимости замены аккумулятора

Индикация неправильно вставленной батареи

Выбор нужной единицы измерения: C или F

Инфракрасный пирометр ADA TemPro 1200 - это устройство, сконструированное для бесконтактного измерения температуры поверхности. Устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за результатами измерений, а также кнопочной панелью - для быстрого и простого выбора рабочего режима.