Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
5.0
1
Найти аналог
Пирометры
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Арт. X3030339
    5.0
    1
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
    Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200
      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200

      Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030339
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Коэффициент эмиссии
      		0.1
      Габариты, мм
      		204x155x52
      Мин. температура хранения, °С
      		60
      Макс. температура хранения, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Инфракрасный пирометр ADA TemPro 1200 - это устройство, сконструированное для бесконтактного измерения температуры поверхности. Устройство оснащено ЖК-дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за результатами измерений, а также кнопочной панелью - для быстрого и простого выбора рабочего режима.

        Преимущества

        • Визуальный контроль. ЖК-дисплей с подсветкой - для визуального контроля за результатами измерений
        • Кнопочная панель. Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой устройства
        • Комфортное пользование. Рукоятка с мягкими накладками - для комфортного пользования инфракрасным пирометром
        • Высокое оптическое разрешение - для измерения температуры на маленьких участках с больших расстояний
        • Высокое расширение: до 1000 °С - 0,1 °С ; свыше 1000 °С - 1 °С
        • Включать и выключать подсветку дисплея, лазерный целеуказатель можно по собственному усмотрению
        • Прибор оснащен следующими функциями: определение места перегрева, фиксация максимального/минимального значения, усреднение измеренных температур, определение разницы между полученными значениями
        • Для передачи данных пирометр подключается к ПК через USB
        • Возможно подключение контактного датчика (термопары) - проверка показаний пирометра и вывод значения коэффициента теплового излучения неизвестного материала
        • Встроенная память - для хранения полученных результатов
        • Пирометр можно установить на мини штатив
        • Две лазерных точки указывают "пятно", температура которого измеряется в данный момент
        • Индикатор заряда информирует о необходимости замены аккумулятора
        • Индикация неправильно вставленной батареи
        • Выбор нужной единицы измерения: C или F