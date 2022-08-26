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Пирометр ADA TemPro 300
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр ADA TemPro 300
    Арт. geototal_222
    5.0
    1
    Пирометр ADA TemPro 300
    Пирометр ADA TemPro 300
    Пирометр ADA TemPro 300
    Пирометр ADA TemPro 300
    Пирометр ADA TemPro 300
    Пирометр ADA TemPro 300
      Пирометр ADA TemPro 300
      Пирометр ADA TemPro 300
      Пирометр ADA TemPro 300
      Пирометр ADA TemPro 300
      Пирометр ADA TemPro 300
      Пирометр ADA TemPro 300

      Пирометр ADA TemPro 300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_222
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		140x80x38
      Время отклика, сек
      		0.5
      Напряжение питания, В
      		9
      Элементы питания
      		крона (6LR61;6F22;6KR61)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 А00222 предназначен для измерения температуры бесконтактным путем, с помощью наведения точечного лазера на объект. Данная модель измеряет диапазон температуры до 350 градусов. Пистолетная форма инструмента удобна в применении. Прибор работает от аккумуляторной кроны с возможностью перезарядки и замены.

        Особенности и преимущества:

        • Пирометр ADA TemPro 300 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. 
        • Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.
        • Пирометр ADA TemPro 300 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». 
        • Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».
        • Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту от термических воздействий.
        • Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить прибор в карман.
        • Синяя подсветка дисплея - для работы в местах с плохим освещением.
        • Работа в дали от электрических сетей.
        • Высокая точность измерений (+/-1.5).

        Комплектация:

        1. Пирометр.
        2. Батарея.
        3. Инструкция пользователя.
        4. Блистер (пластиковая упаковка).