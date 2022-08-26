Пирометр ADA TemPro 300
Арт. geototal_222
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|140x80x38
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Время отклика, сек
|0.5
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Напряжение питания, В
|9
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Элементы питания
|крона (6LR61;6F22;6KR61)
Подробное описание товара:Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 А00222 предназначен для измерения температуры бесконтактным путем, с помощью наведения точечного лазера на объект. Данная модель измеряет диапазон температуры до 350 градусов. Пистолетная форма инструмента удобна в применении. Прибор работает от аккумуляторной кроны с возможностью перезарядки и замены.
Особенности и преимущества:
- Пирометр ADA TemPro 300 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении.
- Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.
- Пирометр ADA TemPro 300 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок».
- Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».
- Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту от термических воздействий.
- Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить прибор в карман.
- Синяя подсветка дисплея - для работы в местах с плохим освещением.
- Работа в дали от электрических сетей.
- Высокая точность измерений (+/-1.5).
Комплектация:
- Пирометр.
- Батарея.
- Инструкция пользователя.
- Блистер (пластиковая упаковка).