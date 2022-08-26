Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Пирометр ADA TemPro 300 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении.

Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.

Пирометр ADA TemPro 300 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок».

Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».

Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту от термических воздействий.

Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить прибор в карман.

Синяя подсветка дисплея - для работы в местах с плохим освещением.

Работа в дали от электрических сетей.

Высокая точность измерений (+/-1.5).

Комплектация:

Пирометр. Батарея. Инструкция пользователя. Блистер (пластиковая упаковка).

Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 А00222 предназначен для измерения температуры бесконтактным путем, с помощью наведения точечного лазера на объект. Данная модель измеряет диапазон температуры до 350 градусов. Пистолетная форма инструмента удобна в применении. Прибор работает от аккумуляторной кроны с возможностью перезарядки и замены.