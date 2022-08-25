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Пирометр ADA TemPro 550
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр ADA TemPro 550
    Арт. geototal_225
    5.0
    1
    Пирометр ADA TemPro 550

      Пирометр ADA TemPro 550

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_225
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Время отклика, сек
      		0.5
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пирометры ADA TemPro— серия высококачественных пирометров. ADA TemPro 500 обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от 50°С до +550°С с точность ±1.5°С. Особенности и преимущества:
        • Пирометр ADA TemPro 500 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.
        • Пирометр ADA TemPro 300 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».
        Комплектация:
        • Пирометр;
        • Батарея;
        • Инструкция пользователя;
        • Блистер (пластиковая упаковка).