Пирометр ADA TemPro 550

Пирометр ADA TemPro 500 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.

Пирометр ADA TemPro 300 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».

Пирометр;

Батарея;

Инструкция пользователя;

Блистер (пластиковая упаковка).

Пирометры ADA TemPro— серия высококачественных пирометров. ADA TemPro 500 обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от 50°С до +550°С с точность ±1.5°С. Особенности и преимущества:Комплектация: