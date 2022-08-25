Пирометр ADA TemPro 550
Арт. geototal_225
Характеристики
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Производитель
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Время отклика, сек
|0.5
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Внесен в список госреестра
|Нет
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Подсветка дисплея
|Нет
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Поверка
|Нет
- Пирометры ADA TemPro— серия высококачественных пирометров. ADA TemPro 500 обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от 50°С до +550°С с точность ±1.5°С. Особенности и преимущества:
- Пирометр ADA TemPro 500 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.
- Пирометр ADA TemPro 300 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».
- Пирометр;
- Батарея;
- Инструкция пользователя;
- Блистер (пластиковая упаковка).