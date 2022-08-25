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Пирометр ADA TemPro 700
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр ADA TemPro 700
    Арт. geototal_226
    5.0
    1
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
    Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700
      Пирометр ADA TemPro 700

      Пирометр ADA TemPro 700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_226
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		175x100x49
      Мин. температура хранения, °С
      		-10
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Время отклика, сек
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        ADA TemPro 700 средне температурный инфракрасный пирометр для проведения промышленных температурных измерений обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от 50°С до +700°С с точность ±1.5°С. Прибор усредняет полученные данные и выводит их на жидкокристаллический дисплей. Модель работает от аккумуляторной кроны, поэтому измеритель можно использовать в дали от розеток и электрических сетей.

        Особенности и преимущества:

        • Пирометр ADA TemPro 700 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.
        • Пирометр ADA TemPro 700 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».
        • Точечный лазерный целеуказатель обеспечивает быстрое и точное наведение на цель.
        • Пластиковый корпус устойчив к механическим воздействиям и высоким температурам.
        • Интуитивно понятный интерфейс.
        • Бессетевая работа от аккумуляторной кроны.
        • Небольшие размеры и вес позволяют поместить прибор в карман.
        • Пистолетная форма обеспечивает удобное управление.

        Комплектация:

        1. Пирометр.
        2. Батарея.
        3. Инструкция пользователя.
        4. Пластиковый кейс.