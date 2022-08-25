Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Пирометр ADA TemPro 700 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.

Пирометр ADA TemPro 700 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».

Точечный лазерный целеуказатель обеспечивает быстрое и точное наведение на цель.

Пластиковый корпус устойчив к механическим воздействиям и высоким температурам.

Интуитивно понятный интерфейс.

Бессетевая работа от аккумуляторной кроны.

Небольшие размеры и вес позволяют поместить прибор в карман.

Пистолетная форма обеспечивает удобное управление.

Комплектация:

Пирометр. Батарея. Инструкция пользователя. Пластиковый кейс.

ADA TemPro 700 средне температурный инфракрасный пирометр для проведения промышленных температурных измерений обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от 50°С до +700°С с точность ±1.5°С. Прибор усредняет полученные данные и выводит их на жидкокристаллический дисплей. Модель работает от аккумуляторной кроны, поэтому измеритель можно использовать в дали от розеток и электрических сетей.