Пирометр ADA TemPro 700
Арт. geototal_226
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|175x100x49
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Мин. температура хранения, °С
|-10
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Время отклика, сек
|0.5
Подробное описание товара:ADA TemPro 700 средне температурный инфракрасный пирометр для проведения промышленных температурных измерений обеспечивает бесконтактное измерение температур в диапазоне от 50°С до +700°С с точность ±1.5°С. Прибор усредняет полученные данные и выводит их на жидкокристаллический дисплей. Модель работает от аккумуляторной кроны, поэтому измеритель можно использовать в дали от розеток и электрических сетей.
Особенности и преимущества:
- Пирометр ADA TemPro 700 обладает достаточным оптическим разрешением 12:1 для измерений на удалении. Характеристики пирометра ADA оптимальны для выполнения низкотемпературных диагностических измерений в ЖКХ, электроэнергетике, при обслуживании двигателей и механизмов, проверки качества строительства.
- Пирометр ADA TemPro 700 компактный инфракрасный пирометр пистолетного типа, максимально удобен в применении. Простое измерение — одним нажатием на «курок». Лазерный целеуказатель позволяет выполнять быстрые, точные измерения, «точно в цель».
- Точечный лазерный целеуказатель обеспечивает быстрое и точное наведение на цель.
- Пластиковый корпус устойчив к механическим воздействиям и высоким температурам.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Бессетевая работа от аккумуляторной кроны.
- Небольшие размеры и вес позволяют поместить прибор в карман.
- Пистолетная форма обеспечивает удобное управление.
Комплектация:
- Пирометр.
- Батарея.
- Инструкция пользователя.
- Пластиковый кейс.