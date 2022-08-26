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Пирометр ADA TemPro-pocket
5.0
1
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Пирометры и тепловизоры
    Пирометр ADA TemPro-pocket
    Арт. geototal_608
    5.0
    1
    Пирометр ADA TemPro-pocket

      Пирометр ADA TemPro-pocket

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_608
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Габариты, мм
      		108x52x25
      Время отклика, сек
      		0.5
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пирометр инфракрасный ADA TemPro-pocket это миниатюрный бесконтактный измеритель температуры. Размер сравним с размером мобильного телефона. Занимает не много места, легко поместится в карман. Прибор производит измерения с помощью ИК технологии. Он предназначен для измерения температуры поверхности, которая непригодна для традиционного измерения (например, подвижные объекты, токсичные объекты, находящиеся вне зоны доступа или под напряжением). Результаты измерений выводятся на ЖК дисплей с функцией фиксации значений. Лазерный указатель позволяет точно навести прибор. Быстрые измерения, легкий в обращении и компактный при транспортировке. Он широко используется для нахождения плохого контакта (перегрева) в электрическом соединении, горячие и с индукционным нагревом высокочастотные объекты, контроле приготовления еды и ее хранения, контроле температуры нагревательных и морозильных систем, контроле температуры во время укладки асфальта и т. д. Изменяемый коэффициент теплового излучения для различных материалов позволяет получать точные результаты. Сферы применения:
        • строительство;
        • электроэнергетика;
        • ЖКХ;
        • пищевое производство.
        Особенности и преимущества:
        • автоматическое отключение;
        • крупные, легко читаемые цифры на ЖК-дисплее;
        • фиксация на дисплее последнего значения;
        • индикация температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта;
        • изменяемый коэффициента теплового излучения;
        • индикация уровня заряда батарей.
        Комплектация:
        • Пирометр;
        • Батареи CR2032;
        • Инструкция пользователя;
        • Блистер (пластиковая упаковка).