Пирометр ADA TemPro-pocket

строительство;

электроэнергетика;

ЖКХ;

пищевое производство.

автоматическое отключение;

крупные, легко читаемые цифры на ЖК-дисплее;

фиксация на дисплее последнего значения;

индикация температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта;

изменяемый коэффициента теплового излучения;

индикация уровня заряда батарей.

Пирометр;

Батареи CR2032;

Инструкция пользователя;

Блистер (пластиковая упаковка).

Пирометр инфракрасный ADA TemPro-pocket это миниатюрный бесконтактный измеритель температуры. Размер сравним с размером мобильного телефона. Занимает не много места, легко поместится в карман. Прибор производит измерения с помощью ИК технологии. Он предназначен для измерения температуры поверхности, которая непригодна для традиционного измерения (например, подвижные объекты, токсичные объекты, находящиеся вне зоны доступа или под напряжением). Результаты измерений выводятся на ЖК дисплей с функцией фиксации значений. Лазерный указатель позволяет точно навести прибор. Быстрые измерения, легкий в обращении и компактный при транспортировке. Он широко используется для нахождения плохого контакта (перегрева) в электрическом соединении, горячие и с индукционным нагревом высокочастотные объекты, контроле приготовления еды и ее хранения, контроле температуры нагревательных и морозильных систем, контроле температуры во время укладки асфальта и т. д. Изменяемый коэффициент теплового излучения для различных материалов позволяет получать точные результаты. Сферы применения:Особенности и преимущества:Комплектация: