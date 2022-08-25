Преимущества

Удобство пользования. Удобная интуитивно понятная клавиатура упрощает управление пирометром Condtrol INFINITER InTERM

Надежный хват. Модель оснащена удобной рукояткой пистолетного типа для комфортной работы

Оптическое разрешение 8:1

Удобно читаемый дисплей с разрешением 0.1 °С /°F

Лазерный прицел упрощает точное наведение на цель

Пирометр Condtrol INFINITER InTERM предназначен для бесконтактного измерения температуры. Модель оснащена лазерным прицелом, что позволяет всегда быть уверенным в том, что температура будет измерена именно там, где необходимо. Компактные размеры значительно упрощают транспортировку и хранение инструмента. Оптическое разрешение составляет 8:1.