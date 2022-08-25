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Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
    Арт. X30300009
    5.0
    1
    Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
    Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
    Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
    Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
      Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
      Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
      Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
      Пирометр Condtrol Infiniter InTerm

      Пирометр Condtrol Infiniter InTerm

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300009
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		130x82x42
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пирометр Condtrol INFINITER InTERM предназначен для бесконтактного измерения температуры. Модель оснащена лазерным прицелом, что позволяет всегда быть уверенным в том, что температура будет измерена именно там, где необходимо. Компактные размеры значительно упрощают транспортировку и хранение инструмента. Оптическое разрешение составляет 8:1.

        Преимущества

        • Удобство пользования. Удобная интуитивно понятная клавиатура упрощает управление пирометром Condtrol INFINITER InTERM
        • Надежный хват. Модель оснащена удобной рукояткой пистолетного типа для комфортной работы
        • Оптическое разрешение 8:1
        • Удобно читаемый дисплей с разрешением 0.1 °С /°F
        • Лазерный прицел упрощает точное наведение на цель