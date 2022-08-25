Пирометр Condtrol Infiniter InTerm
Арт. X30300009
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|130x82x42
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Мин. температура хранения, °С
|-20
- Пирометр Condtrol INFINITER InTERM предназначен для бесконтактного измерения температуры. Модель оснащена лазерным прицелом, что позволяет всегда быть уверенным в том, что температура будет измерена именно там, где необходимо. Компактные размеры значительно упрощают транспортировку и хранение инструмента. Оптическое разрешение составляет 8:1.
Преимущества
- Удобство пользования. Удобная интуитивно понятная клавиатура упрощает управление пирометром Condtrol INFINITER InTERM
- Надежный хват. Модель оснащена удобной рукояткой пистолетного типа для комфортной работы
- Оптическое разрешение 8:1
- Удобно читаемый дисплей с разрешением 0.1 °С /°F
- Лазерный прицел упрощает точное наведение на цель