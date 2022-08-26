Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1

Преимущества

Лазерный прицел

Сохранение десяти измерений

Небольшие габариты и вес - для удобства эксплуатации и транспортировки прибора

Пирометр Condtrol IR-T1 3-16-024 применяется для измерения температуры в диапазоне -20оС...+310оС. Пирометр имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту прибора от механических повреждений. Пирометр оснащен электронным дисплеем.