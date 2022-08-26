Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
Арт. X30318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|165x47x59
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Время отклика, сек
|0.1
- Пирометр Condtrol IR-T1 3-16-024 применяется для измерения температуры в диапазоне -20оС...+310оС. Пирометр имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту прибора от механических повреждений. Пирометр оснащен электронным дисплеем.
Преимущества
- Лазерный прицел
- Сохранение десяти измерений
- Небольшие габариты и вес - для удобства эксплуатации и транспортировки прибора