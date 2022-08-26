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Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
4.7
3
1 990 ₽
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
    Арт. X30318
    4.7
    3
    Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
    Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
    Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
      Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
      Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1
      Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1

      Пирометр-термометр инфракрасный Condtrol IR-T1

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30318
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		165x47x59
      Время отклика, сек
      		0.1
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пирометр Condtrol IR-T1 3-16-024 применяется для измерения температуры в диапазоне -20оС...+310оС. Пирометр имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту прибора от механических повреждений. Пирометр оснащен электронным дисплеем.

        Преимущества

        • Лазерный прицел
        • Сохранение десяти измерений
        • Небольшие габариты и вес - для удобства эксплуатации и транспортировки прибора