Пирометр FIRT 1000 DataVision
Арт. geototal_246
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|205x62x155
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Внесен в список госреестра
|Нет
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Подсветка дисплея
|Нет
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Поверка
|Нет
- Пирометр FIRT 1000 DataVision инфракрасный термометр с большим диапазоном температур и интегрированным 2,2" Prime; TFT цветным ЖК-дисплеем и видеокамерой для мониторинга и сохранения данных с изображением места замера, датой и временем. Данное устройство используется для контролирования температуры сушильных камер и теплоизоляции, а также для хранения продуктов или для ремонта вентиляции и системы отопления. Сфера применения: Ремонт старых зданий, систем отопления, вентиляции, контроль температуры сушильных камер, хранения продуктов, теплоизоляции и т.д. Особенности и преимущества:
- Двухточечный целеуказатель;
- Время измерения 150 мс с точностью 1,0%;
- 2,2" Prime; TFT цветной ЖК-дисплей;
- Разъем для подключения термопары Тип-K;
- Легкая передача измерений на ПК через USB;
- Разъем для micro-SD карты;
- Встроенная камера для фотографий (JEPG) и видео (AVI);
- Отображение дата / время на снимке;
- Измерение влажности воздуха и температуры окружающей среды;
- Определение точки росы.