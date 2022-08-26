Двухточечный целеуказатель;

Время измерения 150 мс с точностью 1,0%;

2,2" Prime; TFT цветной ЖК-дисплей;

Разъем для подключения термопары Тип-K;

Легкая передача измерений на ПК через USB;

Разъем для micro-SD карты;

Встроенная камера для фотографий (JEPG) и видео (AVI);

Отображение дата / время на снимке;

Измерение влажности воздуха и температуры окружающей среды;

Определение точки росы.

Пирометр FIRT 1000 DataVision инфракрасный термометр с большим диапазоном температур и интегрированным 2,2" Prime; TFT цветным ЖК-дисплеем и видеокамерой для мониторинга и сохранения данных с изображением места замера, датой и временем. Данное устройство используется для контролирования температуры сушильных камер и теплоизоляции, а также для хранения продуктов или для ремонта вентиляции и системы отопления. Сфера применения: Ремонт старых зданий, систем отопления, вентиляции, контроль температуры сушильных камер, хранения продуктов, теплоизоляции и т.д. Особенности и преимущества: