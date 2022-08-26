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Пирометр FIRT 1000 DataVision
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр FIRT 1000 DataVision
    Арт. geototal_246
    5.0
    1
    Пирометр FIRT 1000 DataVision

      Пирометр FIRT 1000 DataVision

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_246
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Габариты, мм
      		205x62x155
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Поверка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пирометр FIRT 1000 DataVision инфракрасный термометр с большим диапазоном температур и интегрированным 2,2" Prime; TFT цветным ЖК-дисплеем и видеокамерой для мониторинга и сохранения данных с изображением места замера, датой и временем. Данное устройство используется для контролирования температуры сушильных камер и теплоизоляции, а также для хранения продуктов или для ремонта вентиляции и системы отопления. Сфера применения: Ремонт старых зданий, систем отопления, вентиляции, контроль температуры сушильных камер, хранения продуктов, теплоизоляции и т.д. Особенности и преимущества:
        • Двухточечный целеуказатель;
        • Время измерения 150 мс с точностью 1,0%;
        • 2,2" Prime; TFT цветной ЖК-дисплей;
        • Разъем для подключения термопары Тип-K;
        • Легкая передача измерений на ПК через USB;
        • Разъем для micro-SD карты;
        • Встроенная камера для фотографий (JEPG) и видео (AVI);
        • Отображение дата / время на снимке;
        • Измерение влажности воздуха и температуры окружающей среды;
        • Определение точки росы.