Пирометр FLUKE-561

IR термометр - это быстрые измерения с очень близкого расстояния или издалека, без использования лестницы

Совместимость со всеми стандартными термопарами типа K с мини-разъемом

В комплект входит щуп Velcro, для контактных замеров с перегретых, сильно охлажденных и других поверхностей

Лазерное наведение с по одной точке

Диапазон температур, оптимизированный для измерительных целей в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения

Регулируемый коэффициент излучения для проведения точных обследований труб и воздуховода

Небольшой вес (всего 340 грамм) и портативность

Простота в использовании

Рациональность – при снятии замеров инфракрасным термометром не нужно выключать оборудование

Значения MIN, MAX и DIF (мин., макс. и разн.) позволяют легко установить проблему

Быстрое и эффективное сканирование больших поверхностей и маленьких предметов

Руководство по снятию замеров в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения в комплекте

Инфракрасный (IR) термометр позволяет измерять температуру предметов, которые нагреты до высокой температуры, находятся в движении или под электрическим напряжением или труднодоступны.

Это возможность замерять температуру двигателей, изоляции, прерывателей, труб, заржавевших соединений, проводов и лучистого нагрева, а также отслеживать состояние воздуховода на потолке, не взбираясь на лестницу.

Удобный щуп Velcro, входящий в комплект термометра, позволяет производить контактные замеры перегретых и сильно охлажденных объектов

К этому прибору также можно подключить стандартную термопару типа K и значительно сэкономить на инструментах.

Термощуп застежка крюка-и-петли ткани для термопары типа K;

Прочный жесткий футляр;

2 батареи АА;

Инструкция по эксплуатации с пошаговыми руководствами;

Упаковка.

Многофункциональный инфракрасный термометр Fluke 561 с подключаемой проводной термопарой для обследования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, охлаждения и других объектов. С помощью Fluke 561 можно измерить температуру поверхностей контактным способом и температуру окружающей среды оптимальным для конкретной ситуации способом. ИК-термометр позволяет мгновенно измерять температуру предметов, которые нагреты до высокой температуры, находятся в движении или под электрическим напряжением или труднодоступны. С его помощью можно проверить двигатели, участки изоляции, выключатели, излучательные нагреватели, трубы, заржавевшие соединения и провода. Кроме того, можно измерить воздуховоды и другие труднодоступные объекты прямо с пола помещения. Можно воспользоваться удобным термощупом Velcro®, входящим в комплект Fluke 561, или любым промышленным термопарным датчиком с мини-разъемом типа K для измерения температуры перегретых поверхностей или внутри закрытых объемов. Этот прибор, совмещающий в себе все самые необходимые функции контроля температуры в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, значительно упростит вашу задачу. Термометр Fluke 561 HVACPro позволяет проводить измерения температуры контактным и бесконтактным способом и заменяет собой несколько измерительных приборов. Это быстро, удобно и эффективно - вы сэкономите время и силы. Особенности и преимущества:Комплектация: