Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пирометр FLUKE-561
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр FLUKE-561
    Арт. geototal_382
    5.0
    1
    Пирометр FLUKE-561

      Пирометр FLUKE-561

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_382
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Габариты, мм
      		176.9x163.6x518
      Время отклика, сек
      		0.5
      Количество элементов питания, шт
      		2
      Элементы питания
      		AA
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многофункциональный инфракрасный термометр Fluke 561 с подключаемой проводной термопарой для обследования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, охлаждения и других объектов. С помощью Fluke 561 можно измерить температуру поверхностей контактным способом и температуру окружающей среды оптимальным для конкретной ситуации способом. ИК-термометр позволяет мгновенно измерять температуру предметов, которые нагреты до высокой температуры, находятся в движении или под электрическим напряжением или труднодоступны. С его помощью можно проверить двигатели, участки изоляции, выключатели, излучательные нагреватели, трубы, заржавевшие соединения и провода. Кроме того, можно измерить воздуховоды и другие труднодоступные объекты прямо с пола помещения. Можно воспользоваться удобным термощупом Velcro®, входящим в комплект Fluke 561, или любым промышленным термопарным датчиком с мини-разъемом типа K для измерения температуры перегретых поверхностей или внутри закрытых объемов. Этот прибор, совмещающий в себе все самые необходимые функции контроля температуры в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, значительно упростит вашу задачу. Термометр Fluke 561 HVACPro позволяет проводить измерения температуры контактным и бесконтактным способом и заменяет собой несколько измерительных приборов. Это быстро, удобно и эффективно - вы сэкономите время и силы. Особенности и преимущества:
        • IR термометр - это быстрые измерения с очень близкого расстояния или издалека, без использования лестницы
        • Совместимость со всеми стандартными термопарами типа K с мини-разъемом
        • В комплект входит щуп Velcro, для контактных замеров с перегретых, сильно охлажденных и других поверхностей
        • Лазерное наведение с по одной точке
        • Диапазон температур, оптимизированный для измерительных целей в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения
        • Регулируемый коэффициент излучения для проведения точных обследований труб и воздуховода
        • Небольшой вес (всего 340 грамм) и портативность
        • Простота в использовании
        • Рациональность – при снятии замеров инфракрасным термометром не нужно выключать оборудование
        • Значения MIN, MAX и DIF (мин., макс. и разн.) позволяют легко установить проблему
        • Быстрое и эффективное сканирование больших поверхностей и маленьких предметов
        • Руководство по снятию замеров в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения в комплекте
        • Инфракрасный (IR) термометр позволяет измерять температуру предметов, которые нагреты до высокой температуры, находятся в движении или под электрическим напряжением или труднодоступны.
        • Это возможность замерять температуру двигателей, изоляции, прерывателей, труб, заржавевших соединений, проводов и лучистого нагрева, а также отслеживать состояние воздуховода на потолке, не взбираясь на лестницу.
        • Удобный щуп Velcro, входящий в комплект термометра, позволяет производить контактные замеры перегретых и сильно охлажденных объектов
        • К этому прибору также можно подключить стандартную термопару типа K и значительно сэкономить на инструментах.
        Комплектация:
        • Термощуп застежка крюка-и-петли ткани для термопары типа K;
        • Прочный жесткий футляр;
        • 2 батареи АА;
        • Инструкция по эксплуатации с пошаговыми руководствами;
        • Упаковка.