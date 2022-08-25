Пирометр FLUKE-561
Арт. geototal_382
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|176.9x163.6x518
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Время отклика, сек
|0.5
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Количество элементов питания, шт
|2
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Элементы питания
|AA
- Многофункциональный инфракрасный термометр Fluke 561 с подключаемой проводной термопарой для обследования систем отопления, вентиляции, кондиционирования, охлаждения и других объектов. С помощью Fluke 561 можно измерить температуру поверхностей контактным способом и температуру окружающей среды оптимальным для конкретной ситуации способом. ИК-термометр позволяет мгновенно измерять температуру предметов, которые нагреты до высокой температуры, находятся в движении или под электрическим напряжением или труднодоступны. С его помощью можно проверить двигатели, участки изоляции, выключатели, излучательные нагреватели, трубы, заржавевшие соединения и провода. Кроме того, можно измерить воздуховоды и другие труднодоступные объекты прямо с пола помещения. Можно воспользоваться удобным термощупом Velcro®, входящим в комплект Fluke 561, или любым промышленным термопарным датчиком с мини-разъемом типа K для измерения температуры перегретых поверхностей или внутри закрытых объемов. Этот прибор, совмещающий в себе все самые необходимые функции контроля температуры в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения, значительно упростит вашу задачу. Термометр Fluke 561 HVACPro позволяет проводить измерения температуры контактным и бесконтактным способом и заменяет собой несколько измерительных приборов. Это быстро, удобно и эффективно - вы сэкономите время и силы. Особенности и преимущества:
- IR термометр - это быстрые измерения с очень близкого расстояния или издалека, без использования лестницы
- Совместимость со всеми стандартными термопарами типа K с мини-разъемом
- В комплект входит щуп Velcro, для контактных замеров с перегретых, сильно охлажденных и других поверхностей
- Лазерное наведение с по одной точке
- Диапазон температур, оптимизированный для измерительных целей в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения
- Регулируемый коэффициент излучения для проведения точных обследований труб и воздуховода
- Небольшой вес (всего 340 грамм) и портативность
- Простота в использовании
- Рациональность – при снятии замеров инфракрасным термометром не нужно выключать оборудование
- Значения MIN, MAX и DIF (мин., макс. и разн.) позволяют легко установить проблему
- Быстрое и эффективное сканирование больших поверхностей и маленьких предметов
- Руководство по снятию замеров в системах отопления, вентиляции, кондиционирования и охлаждения в комплекте
- Инфракрасный (IR) термометр позволяет измерять температуру предметов, которые нагреты до высокой температуры, находятся в движении или под электрическим напряжением или труднодоступны.
- Это возможность замерять температуру двигателей, изоляции, прерывателей, труб, заржавевших соединений, проводов и лучистого нагрева, а также отслеживать состояние воздуховода на потолке, не взбираясь на лестницу.
- Удобный щуп Velcro, входящий в комплект термометра, позволяет производить контактные замеры перегретых и сильно охлажденных объектов
- К этому прибору также можно подключить стандартную термопару типа K и значительно сэкономить на инструментах.
- Термощуп застежка крюка-и-петли ткани для термопары типа K;
- Прочный жесткий футляр;
- 2 батареи АА;
- Инструкция по эксплуатации с пошаговыми руководствами;
- Упаковка.