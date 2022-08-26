Пирометр FLUKE-572

Дисплей с подсветкой для измерений в слабоосвещенных местах;

Десять последних измерений температуры выводятся в виде гистограммы для упрощения анализа;

Усовершенствованная оптическая система (отношение расстояния к размеру пятна до 60:1) позволяет производить измерения более мелких объектов с большего расстояния;

Коаксиальная трехточечная система лазерного наведения позволяет контролировать истинный диаметр пятна измерения на любых расстояниях (90% энергии);

Лазер повышенной яркости с длиной волны 635 нм (удовлетворяет тем же стандартам безопасности и мощности, что и менее яркий лазер) для четкого наведения на измеряемую область;

Мгновенное вычисление мин./макс. измеряемых величин;

Звуковая и визуальная сигнализация о превышении температуры для мгновенного оповещения;

Удобная пистолетная ручка, значительно облегчающая прицеливание;

Установка величины излучательной способности поверхности (с шагом 0,01) для повышения точности измерений;

В комплект входит прочный жесткий пластиковый футляр.

Бесконтактный термометр Fluke 570 является идеальным профессиональным диагностическим инструментом для проведения технического обслуживания, обеспечивающим максимальную точность измерения температуры на любом расстоянии. Серия приборов Fluke 570 выполняет инфракрасное измерение температуры поверхности, помогая оперативно выявлять неисправности в системе смазки, наличие перегрузки, короткого замыкания и разрегулированности и перегрева оборудования, тем самым уменьшая затраты и время на устранение дефектов и повышая производительность. Термометры серии Fluke 570 позволяют легко выполнять инфракрасное измерение температуры в самых различных условиях, от близко расположенных электрических соединений, до регулировочных операций в больших цехах. Для персонала, выполняющего профилактическое техобслуживание и нуждающегося в средствах анализа и документирования, рекомендуются модели 574 и 576 с регистрацией значений в 100 точках и цифровым фотографированием (только в модели 576), имеющие программное обеспечение для обработки изображений и анализа, и последующего составления отчета и документации. Особенности и преимущества: