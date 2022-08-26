Инфракрасный пирометр Ada TemPro 1600 А00128
Арт. X3030359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|204х155х52
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Мин. температура хранения, °С
|-10
- Инфракрасный пирометр ADA TemPro 1600 А00128 - это устройство, сконструированное для бесконтактного измерения температуры поверхности в пределах от -50 до +1600 градусов. Двухточечный указатель и высокое оптическое разрешение дают возможность точного измерения температуры с больших расстояний на маленьких участках.
Преимущества
- Визуальный контроль. ЖК-дисплей с подсветкой - для визуального контроля за результатами измерений
- Кнопочная панель. Под дисплеем расположена кнопочная панель - для управления работой устройства
- Комфортное пользование. Рукоятка с мягкими накладками - для комфортного пользования инфракрасным пирометром
- Высокая точность: от -50°С до 20°С - ±3°С; от 20°С до 500°С - ±1.0% /±1.0°С; от 500°С до max°С - ±1.5%
- Высокое оптическое разрешение - для измерения температуры на маленьких участках с больших расстояний
- Высокое расширение: до 1000 °С - 0,1 °С ; свыше 1000 °С - 1 °С
- Включать и выключать подсветку дисплея,лазерный целеуказатель можно по собственному усмотрению
- Прибор оснащен следующими функциями: определение места перегрева, фиксация максимального/минимального значения, усреднение измеренных температур, определение разницы между полученными значениями
- Для передачи данных пирометр подключается к ПК через USB
- Возможно подключение контактного датчика (термопары) - проверка показаний пирометра и вывод значения коэффициента теплового излучения неизвестного материала
- Встроенная память - для хранения полученных результатов
- Пирометр можно установить на мини штатив
- Две лазерных точки указывают "пятно", температура которого измеряется в данный момент
- Индикатор заряда информирует о необходимости замены аккумулятора
- Индикация неправильно вставленной батареи
- Выбор нужной единицы измерения: C или F