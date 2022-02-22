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Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
5.0
2
1 490 ₽
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
    Арт. X3030330
    5.0
    2
    Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
    Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
    Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
    Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
      Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
      Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
      Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
      Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222

      Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222

      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X3030330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		140x80x38
      Время отклика, сек
      		0.5
      Все характеристики
      1 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 А00222 предназначен для измерения температуры бесконтактным путем, с помощью наведения точечного лазера на объект. Данная модель измеряет диапазон температуры до 350 градусов. Пистолетная форма инструмента удобна в применении.

        Преимущества

        • Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту от термических воздействий
        • Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить прибор в карман
        • Синяя подсветка дисплея - для работы в местах с плохим освещением
        • Работа в дали от электрических сетей
        • Высокая точность измерений (+/-1.5)