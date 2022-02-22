Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222
Арт. X3030330
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|140x80x38
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Время отклика, сек
|0.5
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- Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 А00222 предназначен для измерения температуры бесконтактным путем, с помощью наведения точечного лазера на объект. Данная модель измеряет диапазон температуры до 350 градусов. Пистолетная форма инструмента удобна в применении.
Преимущества
- Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту от термических воздействий
- Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить прибор в карман
- Синяя подсветка дисплея - для работы в местах с плохим освещением
- Работа в дали от электрических сетей
- Высокая точность измерений (+/-1.5)