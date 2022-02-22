Пирометр-термометр инфракрасный Ada TemPro 300 A00222

Преимущества

Пластиковый корпус обеспечивает надежную защиту от термических воздействий

Небольшие размеры и вес позволяют легко поместить прибор в карман

Синяя подсветка дисплея - для работы в местах с плохим освещением

Работа в дали от электрических сетей

Высокая точность измерений (+/-1.5)

Инфракрасный пирометр ADA TemPro 300 А00222 предназначен для измерения температуры бесконтактным путем, с помощью наведения точечного лазера на объект. Данная модель измеряет диапазон температуры до 350 градусов. Пистолетная форма инструмента удобна в применении.