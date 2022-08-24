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Пирометр Optris LaserSight
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Optris LaserSight
    Арт. geototal_240
    5.0
    1
    Пирометр Optris LaserSight

      Пирометр Optris LaserSight

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_240
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Optris
      Габариты, мм
      		190x38x45
      Напряжение питания, В
      		9
      Количество элементов питания, шт
      		1
      Элементы питания
      		AA
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Пирометр Optris LaserSight предназначен для неконтактного измерения температуры объектов размером от 1 мм в температурном диапазоне от 35°C до +900°C. Уникальная прецизионная система прицеливания с пересекающимися лазерными лучами отображает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии с идеальной точностью. Благодаря этому модель является универсальным выбором для осуществления всех видов производственных и исследовательских работ.

        Особенности и преимущества:

        • Измерение объектов диаметром от 1 мм.
        • Система прицеливания с перекрещивающимися лазерными лучами отмечает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии.
        • Разъем для подключения термопары.
        • Интерфейс USB и графическое программное обеспечение с возможностью обработки данных со скоростью 20 значений в секунду.
        • ЖК-дисплей с функцией автоповорота.
        • Точность измерений термопары, °С: 1% от ИВ, но не менее ±0.75°С.
        • Целеуказатель: многолучевой (обозначает размер пятна).
        • Имеется резьба для возможности установки на штатив.

        Комплектация:

        1. Батарея.
        2. Термопара.
        3. Инструкция пользователя.
        4. Пластиковая упаковка (блистер).