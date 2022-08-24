Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Измерение объектов диаметром от 1 мм.

Система прицеливания с перекрещивающимися лазерными лучами отмечает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии.

Разъем для подключения термопары.

Интерфейс USB и графическое программное обеспечение с возможностью обработки данных со скоростью 20 значений в секунду.

ЖК-дисплей с функцией автоповорота.

Точность измерений термопары, °С: 1% от ИВ, но не менее ±0.75°С.

Целеуказатель: многолучевой (обозначает размер пятна).

Имеется резьба для возможности установки на штатив.

Комплектация:

Батарея. Термопара. Инструкция пользователя. Пластиковая упаковка (блистер).

Пирометр Optris LaserSight предназначен для неконтактного измерения температуры объектов размером от 1 мм в температурном диапазоне от 35°C до +900°C. Уникальная прецизионная система прицеливания с пересекающимися лазерными лучами отображает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии с идеальной точностью. Благодаря этому модель является универсальным выбором для осуществления всех видов производственных и исследовательских работ.