Пирометр Optris LaserSight
Арт. geototal_240
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|190x38x45
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Напряжение питания, В
|9
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Количество элементов питания, шт
|1
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Элементы питания
|AA
Подробное описание товара:Пирометр Optris LaserSight предназначен для неконтактного измерения температуры объектов размером от 1 мм в температурном диапазоне от 35°C до +900°C. Уникальная прецизионная система прицеливания с пересекающимися лазерными лучами отображает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии с идеальной точностью. Благодаря этому модель является универсальным выбором для осуществления всех видов производственных и исследовательских работ.
Особенности и преимущества:
- Измерение объектов диаметром от 1 мм.
- Система прицеливания с перекрещивающимися лазерными лучами отмечает реальный размер измеряемого пятна на любом расстоянии.
- Разъем для подключения термопары.
- Интерфейс USB и графическое программное обеспечение с возможностью обработки данных со скоростью 20 значений в секунду.
- ЖК-дисплей с функцией автоповорота.
- Точность измерений термопары, °С: 1% от ИВ, но не менее ±0.75°С.
- Целеуказатель: многолучевой (обозначает размер пятна).
- Имеется резьба для возможности установки на штатив.
Комплектация:
- Батарея.
- Термопара.
- Инструкция пользователя.
- Пластиковая упаковка (блистер).