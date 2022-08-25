Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Индикация разрядки.

Наличие сигнализации.

Звуковая и визуальная сигнализация.

Прочный корпус.

Лазерное прицеливание.

Воспроизводимость: ±0.5 % или ±0.7 °C от 0 до 530°C.

Воспроизводимость: ±0.7°С ± 0.05°С/°С от 0 до -32°С.

Время отклика составляет 0.3 секунды, что обеспечивает быстрое сканирование и нахождение точек перегрева.

Прецизионная оптика обеспечивает точное измерение температуры.

Комплектация:

Батарея. Инструкция пользователя. Упаковка.

Пирометр Optris MS используется для измерения температуры в диапазоне -32°С...+460°С. Прибор предназначен для обнаружения неисправностей и диагностики проблем электрического и механического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования. Пирометр имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту прибора от механических повреждений. Время отклика составляет 0,3 секунды, что обеспечивает быстрое сканирование и нахождение точек перегрева. Срок службы батарейки составляет 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов - без лазера и подсветки.