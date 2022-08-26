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Пирометр Optris MSPlus
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Optris MSPlus
    Арт. geototal_236
    5.0
    1
    Пирометр Optris MSPlus
    Пирометр Optris MSPlus
    Пирометр Optris MSPlus
      Пирометр Optris MSPlus
      Пирометр Optris MSPlus
      Пирометр Optris MSPlus

      Пирометр Optris MSPlus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_236
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Optris
      Габариты, мм
      		190x38x45
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Напряжение питания, В
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Пирометр Optris MS Plus используется для обнаружения неисправностей и диагностики проблем электрического и механического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования. Также возможно использование прибора для обслуживания электрических систем и проверки автомобилей. При помощи пирометра можно производить измерения в диапазоне -20...+530 градусов по Цельсию. Прибор имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке, и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту пирометра от механических повреждений. Срок службы батарейки составляет 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов - без лазера и подсветки.

        Особенности и преимущества:

        • Индикация разрядки.
        • Наличие сигнализации.
        • Звуковая и визуальная сигнализация.
        • Прочный корпус.
        • Лазерное прицеливание.
        • Воспроизводимость: ±0.5 % или ±0.7 °C от 0 до 530°C.
        • Воспроизводимость: ±0.7°С ± 0.05°С/°С от 0 до -32°С.
        • Время отклика составляет 0.3 секунды, что обеспечивает быстрое сканирование и нахождение точек перегрева.
        • Прецизионная оптика обеспечивает точное измерение температуры.

        Комплектация:

        1. Батарея.
        2. Инструкция пользователя.
        3. Упаковка.