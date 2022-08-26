Пирометр Optris MSPlus
Арт. geototal_236
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|190x38x45
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Напряжение питания, В
|9
Подробное описание товара:Пирометр Optris MS Plus используется для обнаружения неисправностей и диагностики проблем электрического и механического оборудования, систем вентиляции и кондиционирования. Также возможно использование прибора для обслуживания электрических систем и проверки автомобилей. При помощи пирометра можно производить измерения в диапазоне -20...+530 градусов по Цельсию. Прибор имеет лазерный прицел - для определения температуры в данной точке, и прорезиненную накладку на корпусе, обеспечивающую защиту пирометра от механических повреждений. Срок службы батарейки составляет 20 ч с 50% лазером и подсветкой, 40 часов - без лазера и подсветки.
Особенности и преимущества:
- Индикация разрядки.
- Наличие сигнализации.
- Звуковая и визуальная сигнализация.
- Прочный корпус.
- Лазерное прицеливание.
- Воспроизводимость: ±0.5 % или ±0.7 °C от 0 до 530°C.
- Воспроизводимость: ±0.7°С ± 0.05°С/°С от 0 до -32°С.
- Время отклика составляет 0.3 секунды, что обеспечивает быстрое сканирование и нахождение точек перегрева.
- Прецизионная оптика обеспечивает точное измерение температуры.
Комплектация:
- Батарея.
- Инструкция пользователя.
- Упаковка.