Пирометр Optris MSPro
Арт. geototal_238
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|195x38x45
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Мин. температура хранения, °С
|-20
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Макс. температура хранения, °С
|60
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Напряжение питания, В
|9
Подробное описание товара:Пирометр Optris MS PRO предназначен для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от -30 до +760 градусов по Цельсию. Время отклика составляет всего 0.16 секунд, что позволяет максимально быстро производить замеры. Функция лазерного прицеливания обеспечивает точность работы: благодаря лазерному указателю температура измеряется именно в том месте, в котором необходимо.
Особенности и преимущества:
- Время отклика 0.16 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения точек перегрева.
- Точное измерение объекта диаметром 13 мм на любом расстоянии, меньше 260 мм.
- Лазерное прицеливание для удобства работы.
- Подсветка дисплея.
- Сохранение измеренного значения на дисплее.
- Фиксация максимального и минимального измеренных значений.
- Сигнализация по верхнему и нижнему пределам устанавливается оператором.
- Прочный корпус.
- Точность: ±1°С (±0.07°С/°С )при 32 Температурное разрешение, °С: 0.1.
- Передача данных на ПК.
- Возможность установки на штатив.
Комплектация:
- Батарея.
- Инструкция пользователя.
- Термопара.
- Упаковка.