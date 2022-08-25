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Пирометр Optris MSPro
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Optris MSPro
    Арт. geototal_238
    5.0
    1
    Пирометр Optris MSPro
    Пирометр Optris MSPro
    Пирометр Optris MSPro
    Пирометр Optris MSPro
    Пирометр Optris MSPro
      Пирометр Optris MSPro
      Пирометр Optris MSPro
      Пирометр Optris MSPro
      Пирометр Optris MSPro
      Пирометр Optris MSPro

      Пирометр Optris MSPro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_238
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Optris
      Габариты, мм
      		195x38x45
      Мин. температура хранения, °С
      		-20
      Макс. температура хранения, °С
      		60
      Напряжение питания, В
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Пирометр Optris MS PRO предназначен для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от -30 до +760 градусов по Цельсию. Время отклика составляет всего 0.16 секунд, что позволяет максимально быстро производить замеры. Функция лазерного прицеливания обеспечивает точность работы: благодаря лазерному указателю температура измеряется именно в том месте, в котором необходимо.

        Особенности и преимущества:

        • Время отклика 0.16 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения точек перегрева.
        • Точное измерение объекта диаметром 13 мм на любом расстоянии, меньше 260 мм.
        • Лазерное прицеливание для удобства работы.
        • Подсветка дисплея.
        • Сохранение измеренного значения на дисплее.
        • Фиксация максимального и минимального измеренных значений.
        • Сигнализация по верхнему и нижнему пределам устанавливается оператором.
        • Прочный корпус.
        • Точность: ±1°С (±0.07°С/°С )при 32 Температурное разрешение, °С: 0.1.
        • Передача данных на ПК.
        • Возможность установки на штатив.

        Комплектация:

        1. Батарея.
        2. Инструкция пользователя.
        3. Термопара.
        4. Упаковка.