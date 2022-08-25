Пирометр Optris MSPro

Подробное описание товара:

Особенности и преимущества:

Время отклика 0.16 секунды для быстрого сканирования объекта и нахождения точек перегрева.

Точное измерение объекта диаметром 13 мм на любом расстоянии, меньше 260 мм.

Лазерное прицеливание для удобства работы.

Подсветка дисплея.

Сохранение измеренного значения на дисплее.

Фиксация максимального и минимального измеренных значений.

Сигнализация по верхнему и нижнему пределам устанавливается оператором.

Прочный корпус.

Точность: ±1°С (±0.07°С/°С )при 32 Температурное разрешение, °С: 0.1.

Передача данных на ПК.

Возможность установки на штатив.

Комплектация: Батарея. Инструкция пользователя. Термопара. Упаковка.

Пирометр Optris MS PRO предназначен для бесконтактного измерения температуры в диапазоне от -30 до +760 градусов по Цельсию. Время отклика составляет всего 0.16 секунд, что позволяет максимально быстро производить замеры. Функция лазерного прицеливания обеспечивает точность работы: благодаря лазерному указателю температура измеряется именно в том месте, в котором необходимо.