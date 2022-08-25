Пирометр Raytek ST20 ProPlus
Арт. geototal_242
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|200x165x55
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Время отклика, сек
|0.5
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Внесен в список госреестра
|Да
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Подсветка дисплея
|Нет
- Термометр Raynger ST 20 Pro Plus - надежный прибор для профессионального диагностического контроля Инфракрасные термометры Raytek ST Pro Plus разработаны для профессионального измерения температуры поверхности объектов как средства для обнаружения и диагностики проблем и неисправностей. ИК-термометры обеспечиваются простое и безопасное измерение температуры. Пирометры серии ST Pro Plus имеют улучшенные характеристики, по сравнению с моделями с минимальной конфигурацией, а именно: расширенный диапазон измерений, хорошее оптическое разрешение и высокую точность. Система прицеливания позволяет определить область измерения с помощью одноточечного лазерного прицела. Менее чем через секунду на дисплей прибора выводятся текущее и максимальное значения температуры поверхности, полученных во время сканирования объекта. При техническом обслуживании оборудования в промышленности, диагностике электрических систем, систем вентиляции, отопления и кондиционирования, текущий контроль и выявление неисправностей, благодаря профессиональным, надежным термометрам Raytek ST Pro Plus, превращаются в обычную и простую процедуру. Особенности и преимущества:
- Простота эксплуатации;
- Надежная конструкция;
- 1 % Точность;
- Мгновенные измерения;
- Одноточечный прицел Laser Point™;
- Диапазон измерений до 535°С;
- Большой, легко читаемый дисплей;
- Сохранение информации на дисплее 7 секунд;
- Вычисление максимальной температуры.
- пирометр,
- батарейка типа АА,
- инструкция,
- сумка.