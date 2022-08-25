Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пирометр Raytek ST20 ProPlus
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Raytek ST20 ProPlus
    Арт. geototal_242
    5.0
    1
    Пирометр Raytek ST20 ProPlus

      Пирометр Raytek ST20 ProPlus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Raytek
      Габариты, мм
      		200x165x55
      Время отклика, сек
      		0.5
      Внесен в список госреестра
      		Да
      Подсветка дисплея
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термометр Raynger ST 20 Pro Plus - надежный прибор для профессионального диагностического контроля Инфракрасные термометры Raytek ST Pro Plus разработаны для профессионального измерения температуры поверхности объектов как средства для обнаружения и диагностики проблем и неисправностей. ИК-термометры обеспечиваются простое и безопасное измерение температуры. Пирометры серии ST Pro Plus имеют улучшенные характеристики, по сравнению с моделями с минимальной конфигурацией, а именно: расширенный диапазон измерений, хорошее оптическое разрешение и высокую точность. Система прицеливания позволяет определить область измерения с помощью одноточечного лазерного прицела. Менее чем через секунду на дисплей прибора выводятся текущее и максимальное значения температуры поверхности, полученных во время сканирования объекта. При техническом обслуживании оборудования в промышленности, диагностике электрических систем, систем вентиляции, отопления и кондиционирования, текущий контроль и выявление неисправностей, благодаря профессиональным, надежным термометрам Raytek ST Pro Plus, превращаются в обычную и простую процедуру. Особенности и преимущества:
        • Простота эксплуатации;
        • Надежная конструкция;
        • 1 % Точность;
        • Мгновенные измерения;
        • Одноточечный прицел Laser Point™;
        • Диапазон измерений до 535°С;
        • Большой, легко читаемый дисплей;
        • Сохранение информации на дисплее 7 секунд;
        • Вычисление максимальной температуры.
        Комплектация:
        • пирометр,
        • батарейка типа АА,
        • инструкция,
        • сумка.