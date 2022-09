Пирометр Raytek ST20 ProPlus

Простота эксплуатации;

Надежная конструкция;

1 % Точность;

Мгновенные измерения;

Одноточечный прицел Laser Point™;

Диапазон измерений до 535°С;

Большой, легко читаемый дисплей;

Сохранение информации на дисплее 7 секунд;

Вычисление максимальной температуры.

пирометр,

батарейка типа АА,

инструкция,

сумка.

Термометр Raynger ST 20 Pro Plus - надежный прибор для профессионального диагностического контроля Инфракрасные термометры Raytek ST Pro Plus разработаны для профессионального измерения температуры поверхности объектов как средства для обнаружения и диагностики проблем и неисправностей. ИК-термометры обеспечиваются простое и безопасное измерение температуры. Пирометры серии ST Pro Plus имеют улучшенные характеристики, по сравнению с моделями с минимальной конфигурацией, а именно: расширенный диапазон измерений, хорошее оптическое разрешение и высокую точность. Система прицеливания позволяет определить область измерения с помощью одноточечного лазерного прицела. Менее чем через секунду на дисплей прибора выводятся текущее и максимальное значения температуры поверхности, полученных во время сканирования объекта. При техническом обслуживании оборудования в промышленности, диагностике электрических систем, систем вентиляции, отопления и кондиционирования, текущий контроль и выявление неисправностей, благодаря профессиональным, надежным термометрам Raytek ST Pro Plus, превращаются в обычную и простую процедуру. Особенности и преимущества:Комплектация: