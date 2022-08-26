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Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1
    Арт. geototal_261
    5.0
    1
    Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1
    Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1
      Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1
      Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1

      Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_261
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		193x166x63
      Мин. температура хранения, °С
      		-30
      Макс. температура хранения, °С
      		50
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Инфракрасный термометр Testo 835-Н1 0560 8353 используется для бесконтактного определения температуры. Оптика с разрешением 50:1 гарантирует получение точных результатов даже на значительном расстоянии от объекта. Модель оснащена 4-х точечным лазерным прицелом, обеспечивающим безошибочное наведение на цель.

        Особенности и Преимущества:

        • ЖК-дисплей для визуального контроля за результатами измерений Testo 835-Н1 0560 8353.
        • Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.
        • 4-х точечный лазерный целеуказатель отмечает область замера, что позволяет избежать ошибок.
        • Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.
        • Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.
        • Возможность анализа данных на ПК.
        • Звуковое и визуальное сигнальное оповещение.

        Комплектация:

        1. Термометр.
        2. Батарейки.
        3. Упаковка.