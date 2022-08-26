Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1
Арт. geototal_261
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|193x166x63
|
Мин. температура хранения, °С
|-30
|
Макс. температура хранения, °С
|50
|
Напряжение питания, В
|1.5
Подробное описание товара:Инфракрасный термометр Testo 835-Н1 0560 8353 используется для бесконтактного определения температуры. Оптика с разрешением 50:1 гарантирует получение точных результатов даже на значительном расстоянии от объекта. Модель оснащена 4-х точечным лазерным прицелом, обеспечивающим безошибочное наведение на цель.
Особенности и Преимущества:
- ЖК-дисплей для визуального контроля за результатами измерений Testo 835-Н1 0560 8353.
- Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.
- 4-х точечный лазерный целеуказатель отмечает область замера, что позволяет избежать ошибок.
- Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.
- Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.
- Возможность анализа данных на ПК.
- Звуковое и визуальное сигнальное оповещение.
Комплектация:
- Термометр.
- Батарейки.
- Упаковка.