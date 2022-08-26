Пирометр с измерителем влажности Testo 835-H1

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

ЖК-дисплей для визуального контроля за результатами измерений Testo 835-Н1 0560 8353.

Прибор обладает простым интерфейсом и легким управлением.

4-х точечный лазерный целеуказатель отмечает область замера, что позволяет избежать ошибок.

Удобство управления благодаря интуитивному меню и джойстику.

Сохранение значений температуры по местам замера в памяти прибора.

Возможность анализа данных на ПК.

Звуковое и визуальное сигнальное оповещение.

Комплектация:

Термометр. Батарейки. Упаковка.

Инфракрасный термометр Testo 835-Н1 0560 8353 используется для бесконтактного определения температуры. Оптика с разрешением 50:1 гарантирует получение точных результатов даже на значительном расстоянии от объекта. Модель оснащена 4-х точечным лазерным прицелом, обеспечивающим безошибочное наведение на цель.