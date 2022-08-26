Пирометр Testo 810

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Прибор оснащен дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за полученными результатами.

Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой устройства.

Благодаря небольшим габаритам прибор помещается в одной руке - для комфортной работы оператора.

Для точного наведения инфракрасного термометра Testo 810 на обрабатываемую поверхность, в его конструкции предусмотрен лазерный прицел.

Возможно одновременное определение температуры материала и воздуха.

Встроенная функция удержания полученного результата на экране.

Отображение минимального и максимального измеренного значения.

Возможность настройки коэффициента излучения для более точных измерений.

Возможен выбор нужной единицы измерения - С или F.

Отображение дифференциальной температуры между температурой воздуха и поверхности.

Комплектация:

Защитный колпачок. Батарейки. Заводской протокол калибровки. Крепление для ремня.

Инфракрасный термометр Testo 810 - это измерительный прибор, который сочетает в себе две функции: бесконтактное определение температуры поверхности, а также определение температуры воздуха. Устройство оснащено встроенным дисплеем с подсветкой, на котором отображаются полученные данные.