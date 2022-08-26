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Пирометр Testo 810
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Testo 810
    Арт. geototal_251
    5.0
    1
    Пирометр Testo 810

      Пирометр Testo 810

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_251
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		119x46x25
      Мин. температура хранения, °С
      		-40
      Макс. температура хранения, °С
      		70
      Время отклика, сек
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Инфракрасный термометр Testo 810 - это измерительный прибор, который сочетает в себе две функции: бесконтактное определение температуры поверхности, а также определение температуры воздуха. Устройство оснащено встроенным дисплеем с подсветкой, на котором отображаются полученные данные.

        Особенности и Преимущества:

        • Прибор оснащен дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за полученными результатами.
        • Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой устройства.
        • Благодаря небольшим габаритам прибор помещается в одной руке - для комфортной работы оператора.
        • Для точного наведения инфракрасного термометра Testo 810 на обрабатываемую поверхность, в его конструкции предусмотрен лазерный прицел.
        • Возможно одновременное определение температуры материала и воздуха.
        • Встроенная функция удержания полученного результата на экране.
        • Отображение минимального и максимального измеренного значения.
        • Возможность настройки коэффициента излучения для более точных измерений.
        • Возможен выбор нужной единицы измерения - С или F.
        • Отображение дифференциальной температуры между температурой воздуха и поверхности.

        Комплектация:

        1. Защитный колпачок.
        2. Батарейки.
        3. Заводской протокол калибровки.
        4. Крепление для ремня.