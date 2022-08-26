Пирометр Testo 810
Арт. geototal_251
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|119x46x25
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Мин. температура хранения, °С
|-40
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Макс. температура хранения, °С
|70
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Время отклика, сек
|0.5
Подробное описание товара:Инфракрасный термометр Testo 810 - это измерительный прибор, который сочетает в себе две функции: бесконтактное определение температуры поверхности, а также определение температуры воздуха. Устройство оснащено встроенным дисплеем с подсветкой, на котором отображаются полученные данные.
Особенности и Преимущества:
- Прибор оснащен дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за полученными результатами.
- Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой устройства.
- Благодаря небольшим габаритам прибор помещается в одной руке - для комфортной работы оператора.
- Для точного наведения инфракрасного термометра Testo 810 на обрабатываемую поверхность, в его конструкции предусмотрен лазерный прицел.
- Возможно одновременное определение температуры материала и воздуха.
- Встроенная функция удержания полученного результата на экране.
- Отображение минимального и максимального измеренного значения.
- Возможность настройки коэффициента излучения для более точных измерений.
- Возможен выбор нужной единицы измерения - С или F.
- Отображение дифференциальной температуры между температурой воздуха и поверхности.
Комплектация:
- Защитный колпачок.
- Батарейки.
- Заводской протокол калибровки.
- Крепление для ремня.