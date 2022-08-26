Пирометр Testo 830-T2

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Прибор оснащен дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за полученными результатами.

Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой устройства.

Пистолетная форма устройства - для удобного удержания его при выполнении измерений.

Встроенная функция удержания полученного результата на экране.

Возможна настройка предельных значений, при выходе за которые подаются визуальный и акустический сигналы.

Для повышения точности измерения к устройству можно подсоединить внешний контактный зонд.

С помощью внешнего зонда термопары возможно определение коэффициента излучения.

Настройка коэффициента излучения для повышения точности измерения.

Быстрота измерений: за одну секунду производится два измерения.

Комплектация:

Пирометр. Батарея 9В (крона).

Инфракрасный термометр Testo 830-T2 - это измерительный прибор для быстрого и бесконтактного определения температуры выбранной поверхности в диапазоне от -30 до +400 градусов. В случае необходимости повышения точности измерения, к устройству можно подсоединить внешний контактный зонд.