Пирометр Testo 830-T2
Арт. geototal_253
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|190x75x38
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Мин. температура хранения, °С
|-40
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Макс. температура хранения, °С
|70
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Время отклика, сек
|0.5
Подробное описание товара:Инфракрасный термометр Testo 830-T2 - это измерительный прибор для быстрого и бесконтактного определения температуры выбранной поверхности в диапазоне от -30 до +400 градусов. В случае необходимости повышения точности измерения, к устройству можно подсоединить внешний контактный зонд.
Особенности и Преимущества:
- Прибор оснащен дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за полученными результатами.
- Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой устройства.
- Пистолетная форма устройства - для удобного удержания его при выполнении измерений.
- Встроенная функция удержания полученного результата на экране.
- Возможна настройка предельных значений, при выходе за которые подаются визуальный и акустический сигналы.
- Для повышения точности измерения к устройству можно подсоединить внешний контактный зонд.
- С помощью внешнего зонда термопары возможно определение коэффициента излучения.
- Настройка коэффициента излучения для повышения точности измерения.
- Быстрота измерений: за одну секунду производится два измерения.
Комплектация:
- Пирометр.
- Батарея 9В (крона).