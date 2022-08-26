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Пирометр Testo 830-T2
5.0
1
Найти аналог
Пирометры и тепловизоры
    Пирометр Testo 830-T2
    Арт. geototal_253
    5.0
    1
    Пирометр Testo 830-T2
    Пирометр Testo 830-T2
    Пирометр Testo 830-T2
      Пирометр Testo 830-T2
      Пирометр Testo 830-T2
      Пирометр Testo 830-T2

      Пирометр Testo 830-T2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_253
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Габариты, мм
      		190x75x38
      Мин. температура хранения, °С
      		-40
      Макс. температура хранения, °С
      		70
      Время отклика, сек
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара: 

        Инфракрасный термометр Testo 830-T2 - это измерительный прибор для быстрого и бесконтактного определения температуры выбранной поверхности в диапазоне от -30 до +400 градусов. В случае необходимости повышения точности измерения, к устройству можно подсоединить внешний контактный зонд. 

        Особенности и Преимущества:

        • Прибор оснащен дисплеем с подсветкой - для визуального контроля за полученными результатами.
        • Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой устройства.
        • Пистолетная форма устройства - для удобного удержания его при выполнении измерений.
        • Встроенная функция удержания полученного результата на экране.
        • Возможна настройка предельных значений, при выходе за которые подаются визуальный и акустический сигналы.
        • Для повышения точности измерения к устройству можно подсоединить внешний контактный зонд.
        • С помощью внешнего зонда термопары возможно определение коэффициента излучения.
        • Настройка коэффициента излучения для повышения точности измерения.
        • Быстрота измерений: за одну секунду производится два измерения.

        Комплектация:

        1. Пирометр.
        2. Батарея 9В (крона).