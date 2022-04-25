Пистолет 166 А пескоструйный

Преимущества

Быстросъёмное соединение

Объем бачка: 1000 мл

Используется для обработки и зачистки различных поверхностей

Крючок для хранения в подвешенном состоянии

Внушительный рабочий ресурс

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пескоструйный пистолет GAV 166 А 24466 предназначен для обработки и зачистки различных поверхностей. Модель оснащена нижним бачком, благодаря чему повышается мобильность - нет необходимости носить за собой резервуар с расходным материалом. И корпус, и бачок изготовлены из металла, что значительно повышает их ударостойкость, и, как следствие, срок службы. Рабочее давление составляет 6-8 атм.