Пистолет 166 А пескоструйный
Арт. 80195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Подача абразива
|встроенный бак
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Класс
|бытовой
- Пескоструйный пистолет GAV 166 А 24466 предназначен для обработки и зачистки различных поверхностей. Модель оснащена нижним бачком, благодаря чему повышается мобильность - нет необходимости носить за собой резервуар с расходным материалом. И корпус, и бачок изготовлены из металла, что значительно повышает их ударостойкость, и, как следствие, срок службы. Рабочее давление составляет 6-8 атм.
Преимущества
- Быстросъёмное соединение
- Объем бачка: 1000 мл
- Используется для обработки и зачистки различных поверхностей
- Крючок для хранения в подвешенном состоянии
- Внушительный рабочий ресурс
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации