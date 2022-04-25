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Пистолет 166 А пескоструйный
5.0
2
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пистолет 166 А пескоструйный
    Арт. 80195
    5.0
    2
    Пистолет 166 А пескоструйный
    Пистолет 166 А пескоструйный
    Пистолет 166 А пескоструйный
      Пистолет 166 А пескоструйный
      Пистолет 166 А пескоструйный
      Пистолет 166 А пескоструйный

      Пистолет 166 А пескоструйный

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80195
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Подача абразива
      		встроенный бак
      Класс
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пескоструйный пистолет GAV 166 А 24466 предназначен для обработки и зачистки различных поверхностей. Модель оснащена нижним бачком, благодаря чему повышается мобильность - нет необходимости носить за собой резервуар с расходным материалом. И корпус, и бачок изготовлены из металла, что значительно повышает их ударостойкость, и, как следствие, срок службы. Рабочее давление составляет 6-8 атм.

        Преимущества

        • Быстросъёмное соединение
        • Объем бачка: 1000 мл
        • Используется для обработки и зачистки различных поверхностей
        • Крючок для хранения в подвешенном состоянии
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации