Пистолет 167А антикор
Арт. 80197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Расход воздуха, л/мин
|300
- Антикоррозийный пистолет GAV 167 А предназначен для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов. Модель поставляется без бачка, имеет патрубок и крепление под стандартные евробаллоны. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом, а также способностью длительной работы без перерывов.
Преимущества
- Используется для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации