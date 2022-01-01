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Пистолет 167А антикор
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Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пистолет 167А антикор
    Арт. 80197
    Пистолет 167А антикор

      Пистолет 167А антикор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80197

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Расход воздуха, л/мин
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Антикоррозийный пистолет GAV 167 А предназначен для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов. Модель поставляется без бачка, имеет патрубок и крепление под стандартные евробаллоны. Инструмент отличается большим рабочим ресурсом, а также способностью длительной работы без перерывов. 

        Преимущества

        • Используется для нанесения антикоррозийных, звукоизоляционных и прочих вязких составов
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации