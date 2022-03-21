Пистолет для монтажной пены Toolberg Стандарт 1901013
Арт. Х130833126
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Подходит для
|для монтажной пены
|
Материал рукояти
|пластик
- Пистолет для монтажной пены предназначен для удобного нанесения монтажной пены на труднодоступные поверхности. Данный пистолет относится к категории "Стандарт".
Преимущества
- Применяется для нанесения монтажной пены на различные поверхности (заполнение пустот при монтаже окон, дверей и других элементов строительных конструкций)
- Обеспечивает точное дозирование пены с помощью специального клапана в зависимости от ширины и глубины заделываемого шва
- Игольчатый клапан изготовлен из нержавеющей стали