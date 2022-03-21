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Пистолет для монтажной пены Toolberg Стандарт 1901013
4.5
2
980 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Toolberg Стандарт 1901013
    Арт. Х130833126
    4.5
    2
    Пистолет для монтажной пены Toolberg Стандарт 1901013

      Пистолет для монтажной пены Toolberg Стандарт 1901013

      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х130833126
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toolberg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для монтажной пены предназначен для удобного нанесения монтажной пены на труднодоступные поверхности. Данный пистолет относится к категории "Стандарт".

        Преимущества

        • Применяется для нанесения монтажной пены на различные поверхности (заполнение пустот при монтаже окон, дверей и других элементов строительных конструкций)
        • Обеспечивает точное дозирование пены с помощью специального клапана в зависимости от ширины и глубины заделываемого шва
        • Игольчатый клапан изготовлен из нержавеющей стали