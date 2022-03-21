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Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием Лакра 1901015
5.0
2
Найти аналог
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием Лакра 1901015
    Арт. Х130833127
    5.0
    2
    Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием Лакра 1901015

      Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием Лакра 1901015

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130833127
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Защита от капель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для пены с тефлоновым покрытием подходит для профессиональной и бытовой эксплуатации. Позволяет максимально точно и равномерно нанести монтажную полиуретановую пену.

        Преимущества

        • Снабжен винтом, регулирующим расход материала
        • Укомплектован удобной ручкой, обеспечивающей плотный хват
        • Изготовлен из стали, имеет прочную конструкцию, выдерживающую значительные нагрузки
        • Тефлоновое покрытие препятствует налипанию пены