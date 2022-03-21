Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием Лакра 1901015

Преимущества

Снабжен винтом, регулирующим расход материала

Укомплектован удобной ручкой, обеспечивающей плотный хват

Изготовлен из стали, имеет прочную конструкцию, выдерживающую значительные нагрузки

Тефлоновое покрытие препятствует налипанию пены

Пистолет для пены с тефлоновым покрытием подходит для профессиональной и бытовой эксплуатации. Позволяет максимально точно и равномерно нанести монтажную полиуретановую пену.