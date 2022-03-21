Пистолет для монтажной пены с тефлоновым покрытием Лакра 1901015
Арт. Х130833127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Защита от капель
|Нет
- Пистолет для пены с тефлоновым покрытием подходит для профессиональной и бытовой эксплуатации. Позволяет максимально точно и равномерно нанести монтажную полиуретановую пену.
Преимущества
- Снабжен винтом, регулирующим расход материала
- Укомплектован удобной ручкой, обеспечивающей плотный хват
- Изготовлен из стали, имеет прочную конструкцию, выдерживающую значительные нагрузки
- Тефлоновое покрытие препятствует налипанию пены