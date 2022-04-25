Пистолет 60D бс для подк.шин
Арт. 80162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Класс
|профессиональный
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
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- Пистолет GARAGE 60D-5 бс 8085170 используется для накачивания шин и прочих емкостей воздухом. Контроль за уровнем остаточного давления в шинах осуществляется с помощью большого манометра. Штуцер на шланге стандартный под автомобильный ниппель. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса.
Преимущества
- Длина шланга: 40 см
- Манометр: 60 мм
- Штуцер для подсоединения - быстросъем папа,или резьба наружная 1/4"
- Большой рабочий ресурс
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса