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Пистолет 60D бс для подк.шин
5.0
2
2 820 ₽
Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет 60D бс для подк.шин
    Арт. 80162
    5.0
    2
    Пистолет 60D бс для подк.шин
    Пистолет 60D бс для подк.шин
    Пистолет 60D бс для подк.шин
      Пистолет 60D бс для подк.шин
      Пистолет 60D бс для подк.шин
      Пистолет 60D бс для подк.шин

      Пистолет 60D бс для подк.шин

      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 80162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Класс
      		профессиональный
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      2 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет GARAGE 60D-5 бс 8085170 используется для накачивания шин и прочих емкостей воздухом. Контроль за уровнем остаточного давления в шинах осуществляется с помощью большого манометра. Штуцер на шланге стандартный под автомобильный ниппель. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса. 

        Преимущества

        • Длина шланга: 40 см
        • Манометр: 60 мм
        • Штуцер для подсоединения - быстросъем папа,или резьба наружная 1/4"
        • Большой рабочий ресурс
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса