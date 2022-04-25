Пистолет 60D бс для подк.шин

Преимущества

Длина шланга: 40 см

Манометр: 60 мм

Штуцер для подсоединения - быстросъем папа,или резьба наружная 1/4"

Большой рабочий ресурс

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Пистолет GARAGE 60D-5 бс 8085170 используется для накачивания шин и прочих емкостей воздухом. Контроль за уровнем остаточного давления в шинах осуществляется с помощью большого манометра. Штуцер на шланге стандартный под автомобильный ниппель. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса.