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Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
4.5
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
    Арт. X1099020411
    4.5
    2
    Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
    Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
    Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
      Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
      Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
      Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019

      Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1099020411
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Применение
      		для шпатлевок, для штукатурки
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019 широко используется в сфере строительства, существенно облегчая работы по оштукатуриванию, шпатлеванию и прочей подготовительной обработке стен.

        Преимущества

        • Данный инструмент распыляет строительный состав при помощи насадок с отверстиями 4, 6 или 8 мм
        • Пистолет этой модели прост и надежен в эксплуатации
        • Рабочий рычаг имеет рельефную поверхность для удобного нажатия
        • На корпусе предусмотрено отверстие для вертикального хранения