Преимущества

Данный инструмент распыляет строительный состав при помощи насадок с отверстиями 4, 6 или 8 мм

Пистолет этой модели прост и надежен в эксплуатации

Рабочий рычаг имеет рельефную поверхность для удобного нажатия

На корпусе предусмотрено отверстие для вертикального хранения

Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019 широко используется в сфере строительства, существенно облегчая работы по оштукатуриванию, шпатлеванию и прочей подготовительной обработке стен.