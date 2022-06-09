Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019
Арт. X1099020411
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Применение
|для шпатлевок, для штукатурки
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Мин. давление, атм
|4
- Пистолет для нанесения штукатурки Brigadier Lite 75019 широко используется в сфере строительства, существенно облегчая работы по оштукатуриванию, шпатлеванию и прочей подготовительной обработке стен.
Преимущества
- Данный инструмент распыляет строительный состав при помощи насадок с отверстиями 4, 6 или 8 мм
- Пистолет этой модели прост и надежен в эксплуатации
- Рабочий рычаг имеет рельефную поверхность для удобного нажатия
- На корпусе предусмотрено отверстие для вертикального хранения