Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
Арт. Ю00000024570
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для герметика
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Защита от капель
|Нет
- Усиленный полукорпусный пистолет для герметика Blast Pressor 591004 является инструментом, при помощи которого герметик выдавливается из тубы и наносится на поверхность с целью герметизации различных отверстий и швов. Корпус выполнен из стали, обладающей долгим сроком службы и устойчивостью к механическим повреждениям. Для предотвращения износа механизма предусмотрен зубчатый шток. Модель подходит для работы с герметиками в картриджах. Диаметр штока - 7.9 мм.
Преимущества
- Полукорпусный усиленный пистолет
- Конструкция позволяет работать с герметиками любой вязкости
- Имеется нож для открытия герметика
- Зубчатый шток, предотвращающий износ механизма
- Рукоятка обеспечивает комфортную работу
- Для герметика в картридже