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Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
4.5
2
475 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
    Арт. Ю00000024570
    4.5
    2
    Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
    Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
    Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
    Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
    Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
      Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
      Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
      Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
      Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004
      Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004

      Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004

      475 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000024570
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blast
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для герметика
      Защита от капель
      		Нет
      Все характеристики
      475 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Усиленный полукорпусный пистолет для герметика Blast Pressor 591004 является инструментом, при помощи которого герметик выдавливается из тубы и наносится на поверхность с целью герметизации различных отверстий и швов. Корпус выполнен из стали, обладающей долгим сроком службы и устойчивостью к механическим повреждениям. Для предотвращения износа механизма предусмотрен зубчатый шток. Модель подходит для работы с герметиками в картриджах. Диаметр штока - 7.9 мм.

        Преимущества

        • Полукорпусный усиленный пистолет
        • Конструкция позволяет работать с герметиками любой вязкости
        • Имеется нож для открытия герметика
        • Зубчатый шток, предотвращающий износ механизма
        • Рукоятка обеспечивает комфортную работу
        • Для герметика в картридже