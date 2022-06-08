Полукорпусный усиленный пистолет для герметика Blast Pressor 591004

Преимущества

Полукорпусный усиленный пистолет

Конструкция позволяет работать с герметиками любой вязкости

Имеется нож для открытия герметика

Зубчатый шток, предотвращающий износ механизма

Рукоятка обеспечивает комфортную работу

Для герметика в картридже

Усиленный полукорпусный пистолет для герметика Blast Pressor 591004 является инструментом, при помощи которого герметик выдавливается из тубы и наносится на поверхность с целью герметизации различных отверстий и швов. Корпус выполнен из стали, обладающей долгим сроком службы и устойчивостью к механическим повреждениям. Для предотвращения износа механизма предусмотрен зубчатый шток. Модель подходит для работы с герметиками в картриджах. Диаметр штока - 7.9 мм.