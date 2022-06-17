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Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
4.5
2
Найти аналог
Ручные пистолеты для герметика
    Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
    Арт. О00000012902
    4.5
    2
    Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
    Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
    Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
    Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
      Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
      Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
      Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1
      Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1

      Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012902
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пистолет для герметика скелетный ВИХРЬ используется при строительных и ремонтных работах. Устройство инструмента позволяет выдавить герметик из тубы и нанести его для фиксации, изоляции и заполнения пустот при монтаже ванн, дверей, окон, раковин, кровли и др.

        Преимущества

        • Эта модель «открытого» (скелетного) типа. Конструкция обеспечивает прочность и надежность конструкции пистолета при использовании
        • Ребра скелетной части изготовлены из металла
        • Корпус цилиндрической формы, что позволяет работать как с картриджем, так и с тубой
        • Для использования предусмотрена удобная рукоять
        • Корпус устойчив к растяжениям и механическим нагрузкам при нанесении герметика
        • Предназначен для стандартных картриджей 9' (310 мл)