Скелетный пистолет для герметика Вихрь 73/3/6/1

Преимущества

Эта модель «открытого» (скелетного) типа. Конструкция обеспечивает прочность и надежность конструкции пистолета при использовании

Ребра скелетной части изготовлены из металла



Корпус цилиндрической формы, что позволяет работать как с картриджем, так и с тубой

Для использования предусмотрена удобная рукоять

Корпус устойчив к растяжениям и механическим нагрузкам при нанесении герметика



Предназначен для стандартных картриджей 9' (310 мл)

Пистолет для герметика скелетный ВИХРЬ используется при строительных и ремонтных работах. Устройство инструмента позволяет выдавить герметик из тубы и нанести его для фиксации, изоляции и заполнения пустот при монтаже ванн, дверей, окон, раковин, кровли и др.