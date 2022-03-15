Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
Арт. Х130833121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для
|для герметика
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Материал рукояти
|алюминий
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- Удобный, компактный и простой в использовании: таким должен быть пистолет для выжимки герметика. И именно таким является пистолет модели Sparta 886485: он имеет эргономичный и приятный вид цилиндра, напоминающий по форме шприц. Его рукоятка в виде курка легко нажимается, из-за чего управлять пистолетом можно одной рукой. Шток с круглым сечением обеспечивает точное нанесение и воздухонепроницаемость при заполнении пистолета веществом. С его помощью выдавить герметик можно как из тубы, так и из картриджа без особых усилий.купить пистолет для герметика Sparta 886485 можно в один клик в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества
- Не дает проникнуть воздуху
- Прочный
- Удобный в обращении
- Универсальный
- Портативный
Комплектация
- Пистолет в сборе
- Упаковка