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Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
4.5
2
692 ₽
1 100 ₽
Ручные пистолеты для герметика
    Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
    Арт. Х130833121
    4.5
    2
    Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
    Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
    Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
      Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
      Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)
      Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)

      Закрытый пистолет для герметика Sparta 886485 (750 мл)

      • -408 ₽
      692 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130833121
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для
      		для герметика
      Материал рукояти
      		алюминий
      Все характеристики
      • -408 ₽
      692 ₽
      1 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удобный, компактный и простой в использовании: таким должен быть пистолет для выжимки герметика. И именно таким является пистолет модели Sparta 886485: он имеет эргономичный и приятный вид цилиндра, напоминающий по форме шприц. Его рукоятка в виде курка легко нажимается, из-за чего управлять пистолетом можно одной рукой. Шток с круглым сечением обеспечивает точное нанесение и воздухонепроницаемость при заполнении пистолета веществом. С его помощью выдавить герметик можно как из тубы, так и из картриджа без особых усилий.купить пистолет для герметика Sparta 886485 можно в один клик в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества

        • Не дает проникнуть воздуху
        • Прочный
        • Удобный в обращении
        • Универсальный
        • Портативный

        Комплектация

        • Пистолет в сборе
        • Упаковка